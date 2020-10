Drehen unter Coronabedingungen: Wie derzeit in Potsdam Filme und Serien entstehen

Babelsberg

Wie einen Bienenschwarm – so bezeichnet Carl L. Woeb­cken die Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg unter Normalbedingungen. Viele Gewerke, die gleichzeitig vor Ort sind, Schauspieler, Kameraleute, Tontechniker, teilweise sogar mehrere Filmteams. Doch wegen der Corona-Pandemie ist aktuell alles anders, wie der Geschäftsführer des Studios sagt. Die Auflagen sind streng, gedreht wird in kleineren Gruppen als sonst.

Auf dem Studiogelände entstehen derzeit zwei große Hollywood-Produktionen mit Starbesetzung: Teil 4 der „Matrix“-Reihe und die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“ werden vor Ort gedreht. Offiziell darf Woebcken keine dieser beiden Titel in den Mund nehmen, er spricht nur von der „ Warner Bros.“- und der „ Sony“-Produktion. Auch Bilder vom Set oder gar vom Dreh sind verboten, nach MAZ-Informationen wird unter anderem in der Außenkulisse Neue Berliner Straße gedreht.

Extra Covid-Teams

Diese Geheimniskrämerei ist Standard – dass die beiden Filmteams vollkommen voneinander abgeschirmt werden allerdings nicht. Zwar sind die Dreharbeiten zu „Uncharted“ in Babelsberg demnächst beendet – „Matrix“ wird noch bis Mitte Dezember vor Ort gedreht – , doch seit Juni lief die Produktion beider Filme parallel. Damit die Teams sich nicht begegnen, wurden extra Zäune aufgestellt, wie Woeb­cken sagt. Insgesamt muss das Studio Babelsberg wegen der Coronamaßnahmen Mehrkosten in Höhe von 17 Millionen Euro für die zwei Produktionen in Kauf nehmen.

Für beide Produktionen wurden extra Covid-Teams aufgestellt, alle Mitarbeiter und Darsteller werden inzwischen täglich auf das Coronavirus getestet. Dort wo Abstand gehalten werden kann, ist er Pflicht – das funktioniert natürlich nicht in allen Filmszenen. Deswegen werden die Filmteams noch einmal jeweils in kleinere Einheiten eingeteilt. „Inselbildung“ nennt Woebcken dieses Verfahren, Crewmitglieder, die nicht direkt am Set arbeiten müssen, sonst aber auch vor Ort waren, dürfen nun nur noch in ihren Büros arbeiten. Arbeitsausweise mit entsprechenden Scancodes helfen dabei, die Zugangsberechtigungen klar zu halten, und speichern außerdem die Infektionshistorie des jeweiligen Mitarbeiters.

Im Studio Babelsberg wird derzeit „Matrix 4“ gedreht. Quelle: Friedrich Bungert

Infektionsketten klein halten

„Wir haben Wirkungskreise gebildet, die sich nicht begegnen dürfen, um mögliche Infektionsketten so klein wie möglich zu halten. Wir sind extrem vorsichtig“, sagt Woeb­cken. Es sind wohl auch schon Teammitglieder positiv getestet worden, allerdings seien bisher „nur sehr wenige Infektionen aufgetreten“. Die Betroffenen werden sofort in Quarantäne geschickt und zwei Mal getestet, bevor sie wieder an das Filmset dürfen. „Bisher hat das alles sehr gut funktioniert“, sagt Woebcken. Die Einstufung Berlins als Corona-Risikogebiet sei für das Studio zwar alarmierend, an den Regeln ändere sich aber zunächst nichts.

Woebcken bezeichnet es als ein großes Glück, dass überhaupt wieder Filmarbeiten auf dem Studiogelände stattfinden können. Im März mussten beide Produktionen kurz vor den ursprünglich geplante Drehstarts abgebrochen werde. Die Sets waren zu dem Zeitpunkt bereits alle fertig aufgebaut.

Die Schauspieler sehen die Situation laut Woebcken übrigens relativ entspannt: „Sie sind je nach Film in einem Haus untergebracht und sehr unkompliziert.“ Matrix-Star Keanu Reeves drehe nach wie vor in Potsdam, an seiner Seite spielen unter anderem Carrie-Anne Moss und Neil Patrick Harris. In „Uncharted“ verkörpern unter anderem Tom Holland, Antonio Banderas und Mark Wahlberg die Hauptrollen.

Schauspieler Keanu Reeves dreht derzeit in Babelsberg. Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Potsdamer Serienformate unter erschwerten Bedingungen

Unter speziellen Coronabedingungen wird nicht nur im Studio Babelsberg gedreht, auch in Potsdam entstehende Serien, wie beispielsweise Christian Ulmens Comedy „Jerks“, werden unter strengen Regeln produziert. Derzeit wird die vierte Staffel in Potsdam gedreht, in ungefähr zwei Wochen sollen alle Folgen im Kasten sein, wie Pressesprecherin Vanessa Frodl auf Anfrage sagte.

Vor Ort gelten ähnlich wie im Filmstudio die gängigen Abstands- und Hygieneregeln, das Team halte sich an die branchenspezifischen Handlungshilfen für „Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandards“, die speziell für Filmproduktionen von der Berufsgenossenschaft der Branche, der BG ETEM, empfohlen werden. Diese umfassen Corona-Tests und das Temperaturmessen beim morgendlichen Check-In durch die Hygienefachkraft.

Das Gleiche gilt für die Produktion anderer Potsdamer Serienformate. „In diesen Zeiten zu drehen, ist eine große Herausforderung und wir sind froh, dass wir sie bei der Soko Potsdam gemeistert haben“, teilte die Produktionsabteilung der Serie auf Anfrage mit, „das gesamte Team war sehr diszipliniert und verständnisvoll bei der Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen.“ Die Dreharbeiten für die dritte Staffel mussten pausieren und konnten erst im August fortgesetzt werden. Inzwischen sind die 13 Folgen abgedreht, sie befinden sich in der Postproduktion – ein Ausstrahlungstermin steht laut Produktionsfirma noch nicht fest.

Am Set galt auch hier das Einhalten von 1,5 Meter Abstand und grundsätzliches Tragen einer Mund-Nasen-Maske, die alle vier Stunden ausgetauscht wird. Es musste regelmäßig gelüftet werden, die Hände waren zu desinfizieren. Ein Hygienebeauftragter sorgte am Set dafür, dass die Regeln eingehalten wurden. Besonders auf Grund der Abstandsregelungen wurde diesmal viel draußen gedreht. Wie gehabt stehen die Potsdamer Kommissarinnen Luna Kunath ( Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann ( Katrin Jaehne) im Mittelpunkt der jüngsten aller ZDF-Sokos.

Noch ohne Abstand: Am Set vom Dreh zur 3. Staffel von „Soko Potsdam“ in der Babelsberger Wichgrafstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Darsteller schminken sich selbst

Während bei der Soko Potsdam die aktuelle Situation schon in den Drehbüchern berücksichtigt wird, spielt Corona bei „ Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ ( GZSZ) inhaltlich noch keine Rolle. Das teilte Pressesprecher Frank Pick auf Anfrage mit.

Gedreht wird die Serie, die auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg sowie von Ufa Serial Drama produziert wird, ebenfalls nach den Regeln, die im Maßnahmenkatalog der Berufsgenossenschaft festgehalten sind. Außerdem müssen sich die GZSZ-Darsteller selbst schminken, die Maskenbildner geben entsprechende Anweisungen.

Schummeln beim Küssen

In beiden Serien wird technisch ein bisschen getrickst: Zwar werden Szenen auf Abstand gedreht, die Darsteller werden aber gestaffelt hingestellt und das Ganze so gefilmt, dass es später aussieht als wären sich die Charaktere der Serie nahe. Für Kuss- und andere Intimszenen müssen die Schauspieler bis zu 14 Tage in Quarantäne und mehrmals getestet werden. Deswegen wird auch hier teilweise geschummelt, wie ein Video auf der Website des Senders RTL verrät. Schauspieler Thaddäus Meilinger erzählt dort, dass für eine Kussszene zwischen seinem Charakter Felix und der von Vildan Cirpan gespielten Nazan, ein Double zum Einsatz kam: nämlich seine (reale) Ehefrau.

Unter Coronabedingungen bereits abgedreht, ist die 5. Staffel, der von der Ufa produzierten Jugendserie „Spotlight“. Seit 4. Oktober ist sie auf dem Privatsender Nick zu sehen, gedreht wurde sie unter anderem in der Filmuniversität Babelsberg, wie Bilder auf Instagram verraten. Bei der Serie, die von Schülern der „ Berlin School of Arts“ erzählt, handelt es sich um ein crossmediales Format, das auf den verschiedenen Sozialen Netzwerken Zusatzmaterial zur eigentlichen Serie ausstrahlt.

Viele Anfragen nach Streamingformaten

Anfragen für Serien und vor allem für Streamingformate bekommt übrigens auch das Filmstudio Babelsberg durch Corona verstärkt, wie Carl L. Woebcken erzählt. Das sei nicht ganz unproblematisch: „Der Trend wird durch die Pandemie beschleunigt, die Kinos sind sowieso schon in der Krise, ich fürchte, sie wird sich noch verstärken.“ Das Problem ist außerdem, dass die Deutschen Hauptfilmförderprogramme eine Kinoauswertung voraussetzt. Das heißt, wird ein Projekt nicht im Kino gezeigt, bekommt es keine Förderung.

Hinzu kommt, dass Serienformate in Deutschland immer noch viel zu gering gefördert werden: 2,5 Millionen Euro gibt es für eine Staffel, mit Sonderauftrag höchsten vier Millionen – gebraucht werden laut Woeb­cken aber 150 Millionen Euro pro Staffel. Deswegen gingen viele Deutsche Produzenten ins Ausland, die Serie „ Charité“ wird beispielsweise in Tschechien produziert. All das führe dazu, dass die Auftragslage für das Jahr 2021 noch nicht feststeht. „Das Interesse ist groß, aber die Entscheidungen dauern coronabedingt länger“, sagt Woebcken. Ein bisschen Sorge mache ihm die Gesamtsituation schon.

Hintergrund zum Studio Babelsberg Das Studio Babelsberg wurde im Jahr 1912 gegründet und ist das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Es zählt heute zu den führenden Standorten für die Herstellung von Kinofilmen, TV-Serien und Werbeproduktionen in Europa. Vor Ort stehen 21 Studios, flexible Außenkulissen und großzügigen Produktionsflächen auf über 173.000 Quadratmetern zur Verfügung. Die im Jahr 2016 eröffnete „Neue Berliner Straße“ ist mit 54 Hausfassaden, vier Straßenzügen und einem Innenhof die derzeit größte Kulissenstraße Europas. Sie wurde extra für die 1930er-Jahre-Serie „Babylon Berlin“ gebaut, gedreht wurden dort inzwischen auch Produktionen wie „Das schweigende Klassenzimmer“ oder der Science-Fiction-Thriller „Mute“. Viele berühmte Filmewurden im Studio Babelsberg seit seiner Gründung gedreht. Darunter die Klassiker „Metropolis“ und „Der blaue Engel“. Zu den jüngeren Produktionen gehören unter anderem „Sonnenallee“, „ Cloud Atlas“, „Monuments Men“ oder die Neuauflage von „3 Engel für Charlie“. Auch oscarprämierte Filme wie „Der Vorleser“, „Inglourious Basterds“ und „Grand Budapest Hotel“ entstanden vor Ort. Zahlreiche bekannte Regisseure und internationale Schauspieler waren an diesen Projekten beteiligt: beispielsweise Quentin Tarantino, Elizabeth Banks, Wes Anderson, George Clooney und Kirsten Stewart.

Von Sarah Kugler