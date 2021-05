Bornstedt

In der Amundsenstraße wurde jemand zum Zeugen eines versuchten Autodiebstahls. Gegen 2.20 Uhr bemerkte er am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz drei junge Männer, die sich an einem Opel Kombi aus Bayern zu schaffen machten. Er sah, dass sie die Scheibenwischer abgerissen und die Motorhaube geöffnet hatten. Als er sie ansprach, reagierten die Männer aggressiv. Der Zeuge ging weiter und rief die Polizei. Als die eintraf, waren die drei Verdächtigen verschwunden. Eine genaue Täterbeschreibung lag nicht vor. Alle drei waren mit Kapuzenpullis bekleidet. Der Opel stand offen und konnte nicht mehr verschlossen werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und stellte das Auto sicher.

Von MAZonline