Die Zigarette ist an jenem Abend Anfang März 2017 schnell aufgeraucht. Was Jennifer S. (36) gegen 22.15 Uhr von ihrem Balkon aus beobachtet, ist ein Krimi: Gerade wundert sie sich noch über das sperrangelweit offen stehende Fenster an der Rückseite der Seniorenresidenz „ Havelpalais“, über das Fliegengitter, das an der Wand lehnt. Schon wird sie Zeugin, wie sich drei Gestalten aus dem Fenster drängen. „Der Dritte schleppte einen Würfel mit vielen Kabeln dran da raus“, berichtet Jennifer S. „Was mich gewundert hat: Die beiden ersten haben sich lauthals unterhalten – und der Dritte kam hinterher gewatschelt mit dem ganzen Kabelsalat.“ Die Friseurin filmt die Szenen mit dem Handy.

Sie will ihnen folgen – ruft dann aber doch lieber die Polizei

Gesichter erkennt Jennifer S. an jenem Abend nicht. „Es war dunkel, die Personen trugen Mützen, waren schwarz gekleidet...“ Was ihr aber auffällt: „Sie haben sich in sehr unsauberem Deutsch miteinander unterhalten – Ghetto-Slang.“ Als sich die Einbrecher mit ihrer Beute immer weiter vom Altenheim entfernen und in Richtung Zeppelinstraße verschwinden, erwägt Jennifer S. – hoch gewachsen, schlanke, athletische Statur – ihnen zu folgen und nach einem Fluchtfahrzeug, nach einem Kennzeichen zu schauen. „Das fand ich dann aber nicht so schlau bei drei Männern. Ich habe die Polizei informiert – die Streife war fünf Minuten später da.“

Tresor aus der Wand gerissen, Umkleideschränke aufgebrochen

Die Polizisten finden vor, was im Havelpalais bis dahin unentdeckt geblieben ist: Die Männer hatten sich an einem Fenster des Küchentrakts zu schaffen und sich dann auf die Suche nach Wertsachen gemacht. Sie hebeln einen Tresor aus der Wand, knacken einen Schreibtisch, Umkleideschränke und weitere Spinde. So gelangen sie an knapp 2600 Euro Bargeld. Aus der Küche der Seniorenresidenz lassen sie noch drei Messer mitgehen.

Der dritte Angeklagte ist nicht zu finden

Wer sind die Einbrecher? – Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat drei Männer angeklagt, die kurz nach dem Einbruch in Berlin festgenommen wurden: Deniz H. (34), Sven S. (36) und Kevin L. (24). Vor dem Amtsgericht Potsdam müssen sie sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Kevin L. erscheint pünktlich zum Prozessauftakt, Sven S. ist spät dran, lässt aber über seinen Anwalt ausrichten, dass er renne. Der dritte Angeklagte aber erscheint nicht. Richterin Bettina Thierfeldt ist nicht sicher, ob Deniz H. die Ladung überhaupt erhalten hat: Der erste Zustellungsversuch im Mai sei mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ gescheitert, für den zweiten Versuch an die gleiche Anschrift sei nun allerdings „zugestellt“ vermerkt. Die Verteidigerin kann nicht helfen: Sie habe keinen Kontakt zu ihrem Mandanten. Das Verfahren gegen Deniz H. wird daraufhin abgetrennt – so kann immerhin der Prozess gegen die mutmaßlichen Komplizen eröffnet werden.

Dem Staatsanwalt reicht das Video auf dem Handy-Display nicht aus

Doch auch der kommt nicht voran. Die Angeklagten schweigen zum Tatvorwurf. Einige Zeugen haben sich wegen Urlaubs, andere wegen Krankheit entschuldigt. Und auch das Video, das Jennifer S. vom Balkon aus aufgezeichnet, der Polizei zur Verfügung gestellt und noch immer auf ihrem Handy gespeichert hat, liegt den Verfahrensakten nicht bei. Lediglich einige Screenshots sind in den Unterlagen zu finden. Die reichen dem Staatsanwalt nicht aus. Er hält auch nichts davon, das Handy der Zeugin durch den Gerichtssaal kreisen zu lassen – eine ordentliche Projektion soll her, gerade auch, weil im Video laut gesprochen wird. Offenbar hofft der Staatsanwalt, aus dem was und vor allem wie es gesagt wird, Rückschlüsse auf die Angeklagten ziehen zu können. Die Verteidiger sind vom Wunsch des Staatsanwalts alles andere als begeistert. „Das Video hat die Polizei schon nicht interessiert – und jetzt schauen wir es uns fast dreieinhalb Jahre später an?“, fragt Kevin L.s Anwalt. „Da kriegen Sie nichts raus“, prophezeit der Verteidiger von Sven S.

Neustart im August

Und doch: Die Verhandlung wird ausgesetzt und am 12. August noch einmal neu aufgenommen. Dann – so die Hoffnung des Gerichts – mit allen Zeugen, mit dem für alle Beteiligten einsehbaren Video und mit dem dritten Angeklagten. Dem wolle noch einmal nachforschen, sagt die Richterin – und kündigt zugleich an, einen vierten Beschuldigten als Zeugen zu laden. Die Verhandlung gegen den Mann hat bereits stattgefunden. Sie endete mit einem Freispruch.

Von Nadine Fabian