Potsdam

In Potsdam gibt es am Montagmittag drei bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV2. Genauere Informationen zu den Patienten und deren Gesundheitszustand gibt es derzeit nicht. Die Stadtverwaltung will um 16 Uhr in einem Pressegespräch näheres bekanntgeben.

Am Samstag hatte sich der erste Corona-Verdacht in der Stadt bestätigt: Es handelt sich um einen 64-jährigen Mann, der positiv auf den Erreger getestet wurde und sich in häuslicher Isolation befindet. der Mann hatte sich allerdings schon vor dem Test in häuslicher Isolation befunden.

Von Saskia Kirf