Am Stern

In der Großbeerenstraße ist diese Woche zwei Mal in dasselbe Einfamilienhaus eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hat der Eigentümer des Hauses am Montag bemerkt, dass jemand über die Terrassentür in das Haus gelangt war und dort eine Zimmertür aufhebelt hatte; aus einer Sparbüchse in diesem Raum erbeutete er Bargeld. Am darauffolgenden Dienstag stellte der Hausbesitzer schon wieder Hebelspuren an einer Tür fest; und ein weiteres Mal war Bargeld weg, wieviel, ist noch nicht bekannt. Diesmal konnte ein Nachbar einen Jugendlichen wahrnehmen, aber nicht erwischen. Doch denselben Jugendlichen sah er am Mittwoch um 10.39 Uhr wieder an der Terrassentür. Diesmal konnte er den mutmaßlichen Täter festhalten und der Polizei übergeben. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von maz-online/ rai