Für Ulrike Böttcher und Nina Kahmke dürfte 2021 ein entscheidendes Jahr gewesen sein. Die studierten Designerinnen sind die Gründerinnen des Potsdamer Start-ups „valupa“. Das Unternehmen produziert bereits erste Prototypen von Knöpfen, Ösen und Schnallen aus nachhaltigen Materialien.

„valupa“ ist ein Beispiel dafür, dass auch die Pandemie den Gründungseifer an der Universität Potsdam nicht stoppen konnte. 2021 wurden von ehemaligen Studierenden und Mitarbeitern 29 neue Unternehmen gegründet. 2019 waren es noch 22 gewesen, das Jahr darauf 28. Neben dem Frauenduo von „valupa“, was später zum Trio wurde, wagte sich auch Betriebswirt Marco Trippler zusammen mit seinen Kommilitonen Lasse Steffen und Jerome Lange an den Markt.

Deren Start-up „koppla“ bietet eine Software, die das Geschehen auf dem Bau besser organisieren hilft. Dort sind immer viele Gewerke zugleich zugange. Damit deren Arbeitsschritte und Pläne dokumentiert und für alle einsehbar sind, können sie mit „koppla“ auf dieselbe Software zurückgreifen, die alle Eingriffe und noch anstehenden Vorhaben übersichtlich darstellt.

Neues Verfahren, um Knöpfe zu produzieren

Ganz anders die Ziele von „valupa“. „Wir suchen nach Verfahren, um Knöpfe und Verschlüsse bei Textilien nachhaltiger herzustellen“, sagt die Textil- und Flächendesignerin Ulrike Böttcher, die das Start-up zusammen mit der Produktdesignerin Nina Kahmke gegründet und in der Transferstelle der Universität Potsdam auf den Weg gebracht hat. Studiert hatten beide zwar anderswo, aber die Unternehmensgründung wurde gerne von der Transferstelle begleitet. Präsident Oliver Günther begründet das. „Wir verfolgen hier eine klare Strategie“, sagt er. Technologiescouts der Stelle hielten überall Ausschau nach interessanten Ideen. „Wer dann eine Gründung ins Auge fasst, wird von Potsdam Transfer aktiv unterstützt.“

Die Potsdamer hätten sie sehr freundlich empfangen, sagt Ulrike Böttcher. Die Idee, ein Unternehmen in der Textilbranche zu gründen, sei bei ihr schon dagewesen. Nach ihrem Studium an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin war sie lange in der Nachhaltigkeits-Szene unterwegs. „Ich war auch in der internationalen Produktion und habe viele Prozesse gesehen.“ Sie teilt die Ansicht, dass die Branche nachhaltiger werden muss. Während bei den Stoffen selbst schon viel geschehe, sei das bei Accessoires wie Druckknöpfen, Schnallen und Labels noch längst nicht der Fall. Genau da setze „valupa“ an.

Nachwachsende Rohstoffe und Industrieabfälle

Statt aus gewöhnlichen Kunststoffen stellen die drei jungen Frauen die kleinen Teile zurzeit aus sogenannter Polymilchsäure, abgekürzt als PLA, her. Diese wird aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Mais gewonnen. „valupa“ mischt aber auch aus Industrieabfällen gewonnene Bestandteile bei und versucht, sich so in Richtung Kreislaufwirtschaft zu bewegen. Langfristig ziele „valupa“ darauf ab, ein erdölfreies und bioabbaubares Material zu entwickeln, das nicht mit der Lebensmittelindustrie und potenziellen Nahrungsmitteln konkurriert. Lebensmittelknappheit sei ja in vielen Regionen nach wie vor ein Problem, sagt Böttcher. Das wolle „valupa“ nicht zusätzlich verschärfen.

Derzeit experimentieren die beiden Gründerinnen und ihre neue Mitarbeiterin Faustine Rolle noch mit dem richtigen Gemisch für ihre Endprodukte. Die haben in gewisser Weise zwei widersprüchliche Eigenschaften zu erfüllen: Einerseits sollen sie sich als Bestandteile von Kleidungen oder Taschen lange halten, andererseits aber auch biologisch abbaubar oder zumindest CO2-neutral zu entsorgen sein. Hier die richtige Zusammensetzung des Materials zu finden, ist die Aufgabe der studierten Biochemikerin Faustine Rolle, die die beiden Co-Founderinnen in der Materialentwicklung im Labor unterstützt.

Bereit für die Großproduktion

Bislang produziert „valupa“ noch in kleinen Margen, um die Produkte zu verbessern. Es handele sich um ein paar hundert Einzelstücke, die derzeit noch auf den 3-D-Druckern in einem Büro des MediaTech Hub auf dem Filmpark Babelsberg entstehen. Als einen Pilotkunden haben die „valupa“-Gründerinnen die renommierte Bioseidenfirma „Cocccon“. Mit ihr waren sie schon auf der Mumbai Fashion Week Lakme vertreten. Die daraus entstandenen Accessoires will „valupa“ bald in den Verkauf bringen.

Wenn die Rezeptur für die Produkte aber erst einmal steht, wollen die drei Frauen größere Produktionen an lokale Firmen mit Spritzgusstechnik auslagern. „Wenn wir mit Spritzguss herstellen, kann es schnell in die Millionenproduktion gehen“, sagt Ulrike Böttcher. „Dann könnten wir auch Großkunden als Abnehmer gewinnen und wirklich etwas in der Mode verändern.“

Sascha Thormann, Geschäftsführer von Potsdam Transfer, lobt das Engagement der Gründerinnen. „valupa bietet einen All-in-one-Service zur kundenindividuellen Massenproduktion für Modeunternehmen an“, sagt er. „Mit dieser Dienstleistung, besonders mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, bedienen die drei Gründerinnen eine Marktlücke.“ Wegen ihrer guten Idee sind die drei Frauen jetzt auch für den Guido-Reger-Gründerpreis 2021 nominiert. Der Preis wird am 26. Januar beim Neujahrsempfang verliehen. 

„Valupa“ ist nur ein aktuelles Beispiel für den Gründereifer an der Universität. Potsdam Transfer hat in den zehn Jahren des Bestehens schon mehr als 280 Start-ups erfolgreich begleitet und kann mehr als 70 Exist-Gründungsstipendien verzeichnen. Die Universität Potsdam gilt als eine der besten Gründungsuniversitäten Deutschlands überhaupt.

Von Rüdiger Braun