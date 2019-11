Drei Frauen werden mit Straßennamen am Alten Markt geehrt

Innenstadt

Die verdienten Potsdamerinnen Anna Flügge, Anna Zielenziger und Erika Wolf werden im Potsdamer Stadtzentrum mit Straßennamen geehrt. Die Stadtverordneten beschlossen die Benennung am Mittwoch. Damit ist klar, dass die heute nicht mehr existierenden Teile der Schwertfegerstraße, der Schloßstraße und der Kaiserstraße zwischen Platz der Einheit und Altem Markt keine historischen Namen erhalten.

Zwei Stunden lang debattierten die Stadtverordneten über die Benennung und zahlreiche Änderungsanträge. Eine erneute Diskussion im Kulturausschuss oder im Hauptausschuss wurde in mehreren Abstimmungen knapp abgelehnt. Am Ende gab es eine namentliche Abstimmung. Für die Ehrung der Frauen stimmten die SPD, die Fraktion Die Andere, die meisten Stadtverordneten der Linken und Grünen, sowie und Alexander Frehse (Die Partei). Dagegen stimmten die Vertreter von CDU, FDP, Bürgerbündnis, der Einzelstadtverordnete Andreas Menzel ( BVB /Freie Wähler) und AfD.

Wie berichtet, soll die ehemalige Kaiserstraße, die vom Alten Markt zum heutigen Platz der Einheit führte, nach der SPD-Stadtverordneten Anna Flügge benannt werden. Die Schlossstraße soll den Namen von Anna Zielenziger – Leiterin des jüdischen Frauenvereins in Potsdam, die 1943 von den Nazis ermordet wurde – tragen und die Schwertfegerstraße jenen von Erika Wolf, der Mitbegründerin der CDU in Deutschland und langjährigen Ehrenvorsitzenden der Brandenburger CDU.

Die Ehrung der drei Frauen hatte nach dem einstimmig gefassten Votum des Kulturausschusses eine breite Debatte und Reaktionen in der Stadt ausgelöst. Die Identifikation mit der Stadt und ihrer Geschichte, sowie die Sichtbarmachung von Frauen standen gegeneinander. So auch im Plenarsaal des Rathauses, wo auch im Raum stand, die Frauen stattdessen an anderer Stelle zu ehren.

Die Tochter von Erika Wolf, Maria von Pawelsz-Wolf sagte, sie freue sich über die Benennung einer Straße nach ihrer Mutter: „Sie hat die Ehre verdient und unglaublich viel geleistet bis zu ihrer Flucht aus der Stadt. “Allerdings hätte sie eine Ehrung außerhalb der historischen Mitte bevorzugt. Deren beginnende Wiedererstehung habe Erika Wolf, die 2003 starb, sehr gefreut.

Die Kulturausschussvorsitzende Jenny Pöller (Die Andere) sagte zu allen drei ausgewählten Personen:„Frauen wie sie waren und sind wichtige Pfeiler einer demokratisch aufgebauten Gesellschaft. Stimmen Sie für den Vorschlag, dann stimmen sie für die Sichtbarkeit von Frauen in dieser Stadt.“

Am Ende unterlagen die Traditionalisten deutlich. Gewonnen haben am Ende die Frauen. „ Potsdam ist von Königen erbaut, aber von Frauen wie den dreien mit Leben erfüllt worden“, wie es die Potsdamer Frauenrechtlerin Sabine Hering zu Beginn der Debatte formulierte.

Von Peter Degener