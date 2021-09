Luckenwalde

Wenn im Garten von Familie Jarmuske in Luckenwalde am Wochenende der Grill Vorfreude auf kommende Genüsse in den Abendhimmel pustet, können sich Mutter und Vater bequem zurücklehnen, denn die Plätze rund um das Feuer sind dicht umlagert. „Ich bin der Chef am Grill“, beharrt Brian (23), der älteste Sohn von Familie Jarmuske, auf seiner Position. „Wenn du drankommst“, kontert Bruder Alex (20) mit einem couragierten Lachen. „Dann kümmere ich mich schon mal um das Dessert“, antwortet Schwester Vivien (17).

Die Geschwister sind vom Fach, denn sie sind Köche. Alex war der Erste. Das war im Herbst 2018. Da war er 17 Jahre alt, hatte einen guten mittleren Schulabschluss in der Tasche und den festen Willen, Koch zu werden. „Bei uns in der Familie wurde immer gut und frisch gekocht. Viele Produkte kamen und kommen direkt aus dem Garten“, erzählt Alex, der nach einem Schülerpraktikum wusste, dass seine Zukunft mit Herd und Pfanne zu tun haben wird.

Aber wo die Ausbildung starten? „Potsdam sollte es sein und eine große Küche, um so viel wie möglich zu lernen“, begründet er seine Entscheidung für das Kongresshotel Potsdam, Brandenburgs größtes Hotel. In seinem ersten Lehrjahr fand der traditionelle Azubi-Elternabend im 4-Sterne-Haus am Ufer des Templiner Sees statt. „Diesen Elternabend organisieren die Auszubildenden selbst von der Planung über die Kalkulation bis hin zum Service vor Ort“, berichtet Sous-Chef Stefan Schwarz, der gemeinsam mit Küchen-Chef Marcel Leidig und Junior-Sous-Chefin Elke Lanzsch den Nachwuchs im Kongresshotel Potsdam ausbildet.

Brian wechselt vom Kfz-Mechatroniker zum Koch

Zum Azubi-Elternabend kam auch Alex‘ großer Bruder Brian mit. „Ich wollte nur mal schauen, was Alex da so macht“, erinnert er sich. Zu diesem Zeitpunkt absolvierte Brian eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, merkte aber bald, dass die Leidenschaft für Autos in der Park-Position verharrte. Der Elternabend bot viele Möglichkeiten für Gespräche, einen Blick hinter die Kulissen. Am Ende des Abends hatte sich Brian, der schon immer gern kochte und dafür reichlich Lob von der Familie und Freundin Viktoria erntete, entschieden, dass er einen neuen Weg geht. Seine Ausbildung zum Koch in der Küche des Kongresshotels begann am 1. August 2019. Vivien folgte ein Jahr später. Zuerst hatte die junge Frau überlegt, Hotelfachfrau zu werden, aber dann zählte der Rat der Brüder.

Gesuchte Fachkräfte

„Eine solche Konstellation hatten wir noch nie. Auch Kolleginnen aus anderen Betrieben staunen, wenn ich von unseren drei Jarmuske-Geschwistern erzähle“, berichtet Stefan Schwarz. Das ist umso erfreulicher, da Köche in der von der Pandemie gebeutelten Gastronomie zu den gesuchtesten Fachkräften bundesweit gehören. Die Arbeit ist physisch anstrengend und Gäste kommen bevorzugt an den Abenden und an den Wochenenden. „Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, urteilt Alex Jarmuske, der aufgrund seiner sehr guten Leistungen seine Ausbildung ein halbes Jahr vorzeitig beenden konnte. Der Jung-Koch (Commis de Cuisine) agiert inzwischen selbstständig und „hat seinen eigenen Kopf“, wie Stefan Schwarz berichtet. Acht Azubis lernen und arbeiten gegenwärtig in der Hotelküche.

Der Traum vom eigenen Restaurant

Auch Brians Leistungen (Durchschnitt 1,8) würden ein vorzeitiges Ende der Ausbildung zulassen. Doch der 23-jährige Familienvater hat entschieden, sich mit viel Ruhe und Konzentration auf seine Prüfungen vorzubereiten, um „das beste Ergebnis einzufahren“. Ein Perfektionist? „Wenn’s ums Kochen geht, definitiv“, bekennt er. Wie geht Vivien mit zwei fachlich so überzeugenden Brüdern um? „Ich bin es doch gewohnt“, antwortet sie prompt. Gibt es manchmal Streit? Zu Hause schon, hier aber nicht, so die dreistimmige Antwort, die auch Stefan Schwarz bestätigt. „Wir drei sehen uns auch viel in der Freizeit“, berichtet Alex. „Und immer landen unsere Gespräche beim Kochen.“ Das bestimmt auch die Zukunftsplanung. Vivien möchte ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und Alex seine Fähigkeiten weiter vervollkommnen. Brian plant zu reisen, um verschiedene Küchen vor Ort kennenzulernen. „Und irgendwann ein eigenes Restaurant“, schwärmt Brian – Casual Fine Dining oder Ausflugslokal am Seeufer. In jedem Fall Jarmuske.

Von Brigitta Sonntag