Lange hat sie nicht gehalten: Die Absprache zwischen den Potsdamer Krankenhäusern, nach der ausschließlich das kommunale Bergmann-Klinikum die Versorgung von Covid-19-Patienten übernehmen und sich das kleinere St. Josefs-Krankenhaus für den Ernstfall als Nachrücker bereithalten soll, ist überraschend aufgekündigt worden.

Bereits seit vergangenem Mittwoch betreut das von den katholischen Alexianern betriebene St. Josefs-Krankenhaus auch selbst wieder infizierte Patienten. Zuvor hatte das Haus noch einen positiv getesteten Mann (83) ins Bergmann-Klinikum verlegt. Der Grund: Anders als das St. Josefs-Krankenhaus kann das Klinikum nach monatelangen Umbauten auf seinem City-Campus eine autarke Covid-19-Klinik vorhalten und somit eine strikte räumliche Trennung zwischen den verschiedenen Stationen, Patienten und Teams gewährleisten.

Klinik in der Klinik

Nachdem es im März im Klinikum zu einem Coronavirus-Ausbruch mit hunderten infizierten Mitarbeitern und Patienten und mit rund 50 Toten gekommen war und die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hatte, betonte die Geschäftsführung mehrmals, das Bergmann wolle bundesweit das sicherste Krankenhaus in der Versorgung von Pandemie-Patienten werden. Inzwischen werden dort sämtliche Patienten, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt haben, in einer „ Klinik in der Klinik“ betreut – mit eigener Rettungsstelle, eigener Intensiv- und Normalstation sowie eigenem CT und weiteren Diagnosemöglichkeiten. Das Klinikum gibt an, innerhalb kürzester Zeit die Behandlungskapazitäten auf bis zu 128 Covid-Betten erhöhen zu können.

Trotz dieser speziellen Ausstattung und der Vereinbarung, sowohl leichte als auch schwere Covid-19-Fälle zunächst zu bündeln, greift bereits jetzt die St. Josefs-Reserve. Weshalb, das war am Montag aus beiden Häusern nicht zu erfahren. Man betonte lediglich, dass die Kliniken in intensivem Austausch miteinander stehen, sich eng abstimmen – und damit rechnen, dass der „Corona-Versorgungscluster West“ reaktiviert werde.

Stufenplan für Potsdam

Laut MAZ-Information soll dieses Netzwerk von beinahe zwei Dutzend Kliniken und Pflegeeinrichtungen weiter unterteilt werden – ein Segment bilden demnach die Landeshauptstadt und ihr Umland. Die Versorgung von Covid-19-Patienten übernehmen für diese Region insgesamt vier Kliniken in einem Stufenmodell. Stufe I sieht vor, dass dem Bergmann-Klinikum als schlagkräftiger Schwerpunktversorger bei 26 belegten Corona-Betten das St. Josefs-Krankenhaus und die Kliniken in Bad Belzig und in Luckenwalde beispringen und jeweils bis zu sechs Covid-19-Patienten aufnehmen. Sind auch diese Pandemie-Betten in den drei kleineren Häusern belegt, greift Stufe II und das Bergmann-Klinikum ist wieder an der Reihe – und so weiter. Dem Vernehmen nach sollen mit dem gestaffelten Vorgehen an allen involvierten Kliniken die Aufnahmebereitschaft für Notfälle erhalten bleiben und auch bei Fortschreiten der Pandemie zumindest einige geplante Operationen stattfinden können.

