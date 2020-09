Innenstadt

Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ sind drei Mitarbeiter der Servicegesellschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Klinikum am Montagnachmittag mit. Die Testergebnisse lagen im Abstand von drei Tagen vor, die Mitarbeiter haben laut Klinikum keinen Patientenkontakt, die in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen können.

Alle notwendigen Maßnahmen seien mit den zuständigen Gesundheitsämtern abgestimmt. Sowohl die Krankenhaushygiene als auch der Betriebsarzt sind laut Klinikum unmittelbar in die Informationskette und die weitere Bearbeitung eingebunden und haben gemeinsam Maßnahmen zum Umgang mit der Situation abgestimmt.

Das Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept der Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ habe für die Erkennung und Maßnahmenableitung gegriffen, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen von Sars-Cov-2- Infektionen in Berlin und Brandenburg herrsche in der Klinikgruppe eine hohe Sensitivität in Bezug auf auftretende Infektionen.

Aufgrund der dynamisierenden Lage deutschlandweit habe man sich außerdem entschieden, den Krisenstab am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ ab Mittwoch, 30. September wieder einmal pro Woche, immer mittwochs, tagen zu lassen. In Abhängigkeit der Lage würden wir den Turnus erhöhen oder wieder verringern.

Von MAZonline