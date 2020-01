Babelsberg

Auf der Nuthestraße kam es am frühen Mittwochabend zu einem Unfall mit drei leicht Verletzten. Gegen 17.30 Uhr hatte die Fahrerin eines Skoda auf Höhe der Ausfahrt Horstweg verkehrsbedingt abbremsen müssen. Hierbei fuhr ihr ein Mercedes Viano auf. Drei Kinder im Alter von einem Jahr sowie drei und sechs Jahren, die sich in dem Skoda befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Mutter und die Kinder zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls und der Aufräumarbeiten musste die Nuthestraße zeitweise voll gesperrt werden. Es entstanden erhebliche Staus. Im Rückstau gab es einen weiteren Auffahrunfall. Hier kollidierte ein VW Caddy mit einem Seat. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline