Drewitz

Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers geriet am Dienstagnachmittag in der Straße Am Buchhorst ein Opel auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Verkehrs. Hier touchierte er zunächst einen Mercedes und kollidierte anschließend mit einem ebenfalls entgegenkommenden Audi. Der 78-jährige Fahrer des Opel, dessen gleichaltrige Beifahrerin sowie die 24-jährige Fahrerin des Audi wurden bei dem Unfall verletzt. Alle drei Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls, bei dem ein Sachschaden von etwa 17 000 Euro entstand, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Von MAZ0nline