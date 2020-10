Potsdam

Binnen 24 Stunden kamen von Donnerstag zu Freitag drei weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in der Stadt infiziert haben, beträgt nun 760. In den vergangenen sieben Tagen ist somit bei 13 weiteren Personen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Insgesamt 675 Personen gelten in Potsdam als genesen. 270 Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Diese deutlich erhöhte Zahl zu dem Wert am Vortag ist auf die zwei positiv getesteten Personen in der Grundschule im Bornstedter Feld sowie im Hort Benjamin Blümchen im Stadtteil Drewitz zurückzuführen.

Testergebnisse stehen noch aus

Dort nahm das Gesundheitsamt der Stadt zusammen mit der neuen mobilen Abstrichstelle des Ernst-von-Bergmann-Klinikums am Donnerstag insgesamt 180 Abstriche bei Kindern, Erziehern und Lehrkräften vor. Deren Ergebnisse stehen noch aus, werden aber noch im Laufe des Freitags erwartet.

Im Klinikum Ernst von Bergmann wird zurzeit weiterhin ein Corona-Patient auf der Normalstation behandelt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Im Alexianer-Krankenhaus Sankt Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Von Marcus J. Pfeiffer