Potsdam

Auf einer Steganlage im Potsdamer Zentrum kam es in der Nacht zu einem Raubzug an Sportbooten. Unbekannte zerstörten laut Polizei zuerst die Bewegungsmelder mit Beleuchtung am Beginn des Stegs, der sich nahe der Humboldtbrücke am Nuthepark befindet, sodass sie in Ruhe in mindestens sechs Boote eindringen konnten.

Von vier Sport-Motorbooten wurden die Außenbordmotoren verschiedener Marken und Leistungsstärken abmontiert. Aus zwei weiteren Sportmotorbooten wurden insgesamt sieben Angeln gestohlen. Sämtliche Boote wurden zudem nach anderen Wertsachen durchwühlt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 12 000 Euro Euro.

Es wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Wasserschutzpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer 0331/ 968 842 4 entgegen.

Von MAZonline