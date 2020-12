Nuthetal

Ein besonders dreister Dieb hat am Dienstagnachmittag in Nudow diverse Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Dabei hielten sich die Besitzer des Hauses zur Tatzeit in verschiedenen Räumen auf. Beide hörten die Geräusche des Einbrechers, dachten jedoch, dass diese durch den jeweils Anderen beziehungsweise ihr Haustier verursacht würden. Dem Dieb wurde sein Tun noch erleichtert, weil der Hausschlüssel außen im Schloss steckte. Als der Hauseigentümer schließlich den durchwühlten Nachttisch im Schlafzimmer sah, schöpfte er endlich Verdacht. Doch da konnte er nur noch zusehen, wie ein Unbekannter zügig verschwand.

