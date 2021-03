Potsdam

Das Land diskutiert, Potsdam schafft Fakten – mal wieder. Schon bei den kostenlosen Schnelltests hat die Landeshauptstadt gezeigt, wie es gehen kann, preschte kurz darauf mit der Impf-Warteliste vor – und legt nun ein Konzept vor, das nicht nur Antworten auf sinkende, sondern auch auf wieder steigende Infektionszahlen gibt.

Ob das reicht, um die gefürchtete dritte Welle zu brechen? Ob „Öffnen, aber sicher“ gelingen kann? Die Infektionszahlen der kommenden Tage werden es zeigen. Eins offenbart Potsdams Alleingang schon jetzt: die Versäumnisse von Bund und Land im Kampf gegen die Pandemie.

Öffnungen ohne die nötigen Voraussetzungen

Denn dass die Mutationen die Zahlen wieder in die Höhe schnellen lassen, das stand schon fest, als man entschieden hat, zu öffnen – und zwar ohne die nötigen Voraussetzungen. Ein funktionierendes Schnelltest-System? Fehlanzeige. Eine digitale Nachweis-Möglichkeit? Wie jetzt? Eine klare Notbremse? Nicht in Brandenburg.

Und nun? Nimmt man in Brandenburg notfalls alle Corona-Lockerungen wieder zurück und richtet damit vermutlich mehr Schaden an, als hätte man Anfang März am Lockdown festgehalten. Öffnen oder schließen – klügere Antworten hat das Land auch nach einem Jahr Pandemie nicht gefunden. Dabei bräuchte es sie dringend.

Von Anna Sprockhoff