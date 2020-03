Dritter Corona-Toter in Potsdam

Potsdam

In der Landeshauptstadt Potsdam ist in der Nacht zu Samstag ein dritter am Coronavirus erkrankter Patient gestorben. Das teilt der Krisenstab der Landeshauptstadt am Samstagnachmittag mit. Der 78-Jährige Potsdamer habe – wie die beiden Todesopfer zuvor – unter schweren Vorerkrankungen gelitten.

27 Patienten werden auf den Isolier- und Intensivstationen behandelt

Insgesamt sind laut dem Krisenstab aktuell 108 Potsdamerinnen und Potsdamer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bekannt. Am Freitag waren es 87 Infizierte. Auch die Zahl der schweren Krankheitsverläufe nimmt weiter zu: Inzwischen müssen 27 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, im Krankenhaus behandelt werden – drei mehr als Tags zuvor. Die Patienten werden auf den Isolier- und Intensivstationen im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ und im katholischen St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer behandelt.

OB: „Regelungen zur Eindämmung des Virus werden gebraucht“

Vor zwei Wochen war in Potsdam der erste Fall einer bestätigten Infektion mit dem Virus gemeldet worden. „Weil die Zahlen weiter steigen, werden die Regelungen zur Eindämmung des Virus‘ gebraucht“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). „Wir sollten alle das Virus und die Regelungen, um das Virus einzudämmen, sehr ernst nehmen. Dieses Virus ist gefährlich und wir sind weit von einer Entwarnung entfernt. Höchste Priorität muss weiterhin die Reduzierung der persönlichen sozialen Kontakte haben sowie der Schutz der vorerkrankten und älteren Menschen.“

