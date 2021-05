Potsdam

Im Mai startet eine weitere private Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Der Potsdamer Verein „Lebenswert“ steckt in den letzten Vorbereitungen für die Gründung eines dritten Omi-Opi-Hauses in der Potsdamer Straße.

Die neue Senioren-WG bietet Platz für 14 Bewohner. Ein großes und ein kleines Haus stehen auf dem mehr als 1000 Quadratmeter großen Grundstück mit „wunderschönem Garten“, wie ihn Manja Sprdlik, Vorsitzende des Vereins „Lebenswert“, beschreibt. Das Grundkonzept ist dasselbe wie in den Omi-Opi-Häusern in der Heinrich-Mann-Allee und der Paetow-Straße: „Ein Zuhause, in dem ein Leben und Arbeiten ohne Druck, Mobbing, Unsicherheit und Angst möglich ist“, sagt Sprdlik. Sie hatte das Projekt 2014 zusammen mit der Altenpflegerin Antje Hoffmann ins Leben gerufen, weil sie mit der Pflege ihrer Schwiegermutter in einem konventionellen Heim nicht zufrieden war.

Hier sind Bewohner und Angehörige Chefs

In den Senioren-WGs sind die Bewohner und deren Angehörigen die Chefs. Wie die Angehörigen das Leben im dritten Omi-Opi-Haus konkret gestalten, bliebe ihnen selbst überlassen, erklärt die Chefin des Vereins: „Sie dürfen sich nachher alles so einrichten, wie sie es wollen und der Verein steht beratend daneben.“ Unterstützung erhalten die Angehörigen von drei Pflegekräften eines ambulanten Pflegedienstes, der die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr betreut. Auch Ehrenamtliche und Vereinsmitglieder helfen mit. „So kommt der hohe Pflegeschlüssel zusammen“, erklärt Sprdlik.

Drittes Heim entstand quasi aus spontaner Sympathie

Man freue sich selbstverständlich auch immer über neue Freiwillige. Ein drittes Omi-Opi-Haus zu gründen sei laut Sprdlik eigentlich nicht gedacht gewesen. Doch das Schicksal habe es so gewollt. Der Besitzer des Hauses in der Potsdamer Straße kam auf den Verein zu. Er wollte das Haus vermieten und hatte eine Anfrage zu der Gründung einer Pflege-WG erhalten. Dazu wollte er sich von „Lebenswert“ beraten lassen. „Wir waren uns so sympathisch, dass er sich dazu entschieden hat, das Projekt mit uns zu machen“, erzählt Sprdlik. „Wir haben uns dann das Grundstück angeguckt. Es war perfekt. Da mussten wir es einfach machen“.

Es ist noch einiges zu tun

Vor der Eröffnung am 1. Mai müsse man nun die Einzüge der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner und die Sachspenden koordinieren, erklärt Thomas Riemann, Vereinsmitglied und Teamleiter des Pflegeteams: „Wer bringt was mit und wie baut man das hier auf“. In den vergangenen Wochen sei außerdem einiges an Umbauarbeiten angefallen, berichtet Riemann. Der Vermieter habe die Terrasse umbaut und in einen großen Gemeinschaftsraum verwandelt, sowie rollstuhlgerecht eine Rampe in den Garten gebaut und den Hof gepflastert. Auch die Vorbereitungen zum Einbau von Treppenliften habe er getroffen.

Plakataktion sorgt für Aufmerksamkeit

In den letzten Wochen vor dem Start der neuen Demenz-WG versuche man außerdem die Öffentlichkeit auf das Projekt aufmerksam zu machen, sagt Vereinsmitglied Christina Wolf. Dafür läuft momentan eine Plakataktion an, für die ein von ihr gemaltes Bild abgedruckt wird. „ Es ist ein Gemälde, welches das Thema Demenz ausdrückt“, erklärt sie. Damit wolle man erreichen, dass die Leute ein Gespür für die Krankheit bekommen und vielleicht auch an den Verein spenden. „Spenden sind immer notwendig, sonst würde das alles hier nicht funktionieren“, betont Wolf. Die Potsdamer Künstlerin „Thaga“ überlässt „Lebenswert“ einige ihrer Kunstwerke. Diese kann der Verein verkaufen oder mit ihnen die WGs verschönern.

Für die kommenden Wochen hat der Verein schon Aktionen für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner geplant. „Unser Konzept sieht vor, einmal im Monat ein Event anzubieten, in welcher Form auch immer. Corona schränkt natürlich ordentlich ein“, sagt Riemann. Im Juni kommen die Klinik-Clowns zu Besuch. Die Künstlerin Thaga besucht die Bewohnerinnen und Bewohner für eine Kunsttherapie. Und sobald es Corona zulässt, soll vor allem wieder ein Austausch zwischen den drei Omi-Opi-Häusern stattfinden. „Dann laden wir auch die anderen WGs ein“, so Sprdlik. Gartenfeste, wie es sie auch schon im letzten Jahr gab, möchte man dann gemeinsam feiern.

Von Julia Meier