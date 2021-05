Drewitz

In der Nacht zum Dienstag fiel Polizeibeamten ein Radfahrer auf, der bei Erblicken der Beamten eine mitgeführte Tasche in ein Gebüsch warf und anschließend versuchte, vor diesen zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Radler jedoch gestellt werden.

In der Befragung gab er an, dass sich in der Tasche eine geringe Menge Cannabis befand. Die Polizeibeamten fuhren dann mit dem 17-jährigen Potsdamer zum Ablageort der Tasche. Wie beschrieben konnten hier die Drogen aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline