Babelsberg

Eigentlich sollten die Polizisten einen lautstarken Familienstreit schlichten, doch dann fanden sie in der Wohnung Cannabispflanzen. Um 21.19 Uhr am Samstagabend rückte eine Streife in der Großbeerenstraße an, weil es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses Geschrei gegeben hatte; Nachbarn riefen deshalb an. Die Beamten versuchten, den Streit zu beenden, nahmen aber plötzlich einen starken Cannabisgeruch wahr. Die 21-jährige Wohnungsmieterin stimmte einer Durchsuchung der Wohnung zu, man fand mehrere Cannabispflanzen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass sich in der Nachbarwohnung ebenfalls Betäubungsmittel befinden sollen. Hier konnten mehrere szenetypisch verpackte Tütchen mit Cannabis sowie Bargeld aufgefunden werden. Gegen die 19-jährige Mieterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die aufgefundenen Sachen hat man sichergestellt.

Von maz-online/ rai