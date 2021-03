Berlin/Potsdam/Mittelmark

Vom Landgericht Berlin wurden am Mittwochabend zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt, die mit einer Bande mindestens seit Februar 2020 einen florierenden Lieferdienst mit Rauschgift betrieben hatten, vor allem mit Kokain. Sie versorgten nicht nur Kunden in Berlin, sondern auch in Potsdam, Teltow und Kleinmachnow. Geliefert wurde der Stoff aus den Niederlanden.

Kriminelle Karriere

Der 28-jährige Kopf der Bande, Hussein S. – in Berlin geboren, Staatsangehörigkeit ungeklärt und nach islamischem Recht verheiratet – hat bereits eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Er wurde mehrmals verurteilt, unter anderem wegen Raub und Nötigung. Von seiner rechten Hand, dem 24 Jahre alten Yusef Sa., gibt es keine Einträge im Bundeszentralregister. Die übrigen ermittelten Bandenmitglieder, die als Kokstaxi-Fahrer unterwegs waren, werden sich gesondert verantworten müssen.

Eingang des Landgerichts Berlin. Quelle: Taylan Gökalp/dpa

Die Ermittler waren durch die Hinweise einer Vertrauensperson auf die Bande aufmerksam geworden. Die schnellen, beweiskräftigen Ermittlungserfolge wurden dann aber vor allem durch technische Mittel möglich. Die Bande hatten ihre Bestellungen über ein kryptisiertes Handy übermittelt. Bei diesen Geräten werden die Gesprächsdaten vor der Übertragung verschlüsselt. Der entsprechende Dienstleistungsanbieter in Europa hieß Encrochat.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die von ihm modifizierten Geräte galten als abhörsicher – blieben es aber nicht. Französischen Ermittlern gelang es, in das Encrochat-Netzwerk einzudringen. Sie schickten Daten an das Bundeskriminalamt, die bald darauf bei der Polizei in Berlin auf dem Tisch lagen. Dort wurden sie tabellarisch zusammengestellt, so dass sich ein über weite Strecken minutiös dokumentiertes Bild von den Aktivitäten der Bande, die zudem observiert wurde, ergibt. So weiß man zum Beispiel, dass in Teltow eine Adresse in der Potsdamer Straße beliefert wurde. Encrochat hat seinen Dienst im Sommer 2020 eingestellt.

Umfassende Geständnisse

Unter dem Druck der Ermittlungsergebnisse zeigten sich die beiden Köpfe der Bande gleich zu Beginn der Hauptverhandlung umfassend geständig. Dadurch konnte das Verfahren schon am ersten Tag beendet werden. Hussein S. wurde zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt – und atmete hörbar auf, als der Richter in seinen weiteren Ausführungen verkündete, dass der 28-Jährige Haftverschonung erhalten werde. Voraussetzung sei, dass er sich zweimal wöchentlich bei der Polizei meldet. 196.900 Euro aus seinen Drogengeschäften werden eingezogen.

Lesen Sie auch:

Berücksichtigt wurde bei dem Urteil nicht nur das Geständnis, sondern auch die familiäre Situation des Angeklagten. Er hat mit seiner Lebensgefährtin zwei Kinder. Die vierjährige Tochter ist schwer krank. Wegen einer Blutvergiftung mussten ihr die Füße amputiert werden, auch Finger fehlen. Für den schlimmen Verlauf der Krankheit soll eine ärztliche Fehldiagnose maßgebend sein.

Haftverschonung: noch keine Vorstrafen

Yusef Sa. Wurde zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt, ebenfalls mit Haftverschonung. Von ihm werden 16.500 Euro eingezogen. Für die Haftverschonung spricht aus Sicht der Strafkammer in seinem Fall, dass er nicht vorbestraft ist. Die beiden Angeklagten, für die ansonsten ihre Verteidiger sprachen, versicherten in ihrem Schlusswort, sich bessern zu wollen.

Von Stephan Laude