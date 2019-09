Potsdam

Die Geschichte vom Voodoozauber, der einem zuerst den Willen und dann die Erinnerungen nimmt, hat er schon öfter gehört. „Die Herrschaften wissen aber sehr genau, was sie da tun“, sagt der Kriminalbeamte, der am Dienstag vor dem Amtsgericht im Prozess gegen einen Potsdamer Drogenkurier aussagt. Der Fall des Benedict I. (34) ist auch für den Mann vom LKA, der seit zwanzig Jahren in der Rauschgiftszene ermittelt, herausragend: Benedict I. war im August 2016 am Flughafen von Brüssel ­umherirrend von der Polizei aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort stellte sich heraus, dass er 65 Päckchen Kokain geschluckt hatte – 1,215 Kilogramm insgesamt. Die Lieferung sollte auf die doppelte Menge gestreckt werden. Marktwert dann: 95 000 Euro und mehr.

Benedict I. sagt, dass er nicht wisse, wie das Kokain in seinen Körper gekommen ist: Er erinnere sich an nichts, habe erst in Brüssel erfahren, „dass da etwas in mir ist.“ Er gibt Voodoo die Schuld am Geschehen.

Eine Familie, eine Wohnung, ein fester Job

Benedict I. ist in Nigeria geboren und aufgewachsen. Im September 2001 reist er unter falscher Identität in Deutschland ein – er gibt sich damals als Kameruner aus und bittet um Asyl. Mit seinem Umzug nach Potsdam wenige Jahre später nimmt er wieder seine nigerianischen Personalien an. Inzwischen hat er einen unbegrenzten Aufenthaltstitel, er wohnt in der Waldstadt und arbeitet als Kassierer. Benedict I. ist Vater von fünf Kindern: Die beiden älteren (16, 7) leben in Deutschland, die drei jüngeren (5, 3, 2) in Nigeria bei ihrer Mutter, mit der Benedict I. seit 2013 verheiratet ist; die Ehe wird nach deutschem Recht nicht anerkannt.

Angeklagter sagt, er wollte seine schwangere Frau abholen

Vor Gericht dient die Frau als Alibi für den Schmuggel-Trip 2016. Er habe die damals Hochschwangere nach Deutschland holen wollen, erzählt der Angeklagte – schon länger habe er sich darum bemüht, habe verschiedene Leute um Hilfe gebeten, doch nie sei er weiter gekommen. Im August 2016 habe er unverhofft einen Anruf einer „Organisation“ erhalten: Er habe zu dieser nie zuvor Kontakt gehabt, wisse nicht, woher sie seine Nummer hatte, kenne auch den Namen nicht – am Telefon habe man ihm versprochen, die Familie wieder zusammen zu bringen, dafür müsse er nur nach Benin – ein Nachbarland Nigerias – fliegen.

Voodoo-Zauber mit dem Handtuch

Einen Tag nach seiner Ankunft in Benin hätten ihn Mitarbeiter der „Organisation“ besucht, seien dann aber für eine Woche verschwunden und erst am Abreisetag wieder aufgetaucht. „Sie hatten eine Art Handtuch dabei, das sie nach mir warfen – ich weiß nicht, wie Voodoo funktioniert, aber ab diesem Moment kann ich mich an nichts mehr erinnern.“ Dass diese Erklärung die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht überzeugt, verwundert nicht. Aber auch Anwalt Matthias Schöneburg schüttelt den Kopf. „Das macht ja alles keinen Sinn“, sagt der renommierte Strafverteidiger: „Das kann ja keiner glauben!“

Mit Durchfall-Medikamenten wird die Verdauung lahmgelegt

Das Gericht ist jedenfalls davon überzeugt, dass Benedict I. bewusst für eine kriminelle Organisation geschmuggelt hat – dass er nicht zufällig und nicht zum ersten Mal als Kurier unterwegs war und womöglich gar kein so kleines Rad im Drogenhandelsgetriebe ist, andere Kuriere betreut. Bei ihm zu Hause hatten die Spezialisten vom Landeskriminalamt sieben Handys und 30 SIM-Karten gefunden. Benedict I. sagt, er gehe oft auf Flohmärkte, um günstig Handys zu kaufen und nach Afrika zu schicken. Der LKA-Ermittler sagt, Benedict I. sei weltweit vernetzt: „Wir haben Kontakte in zehn verschiedene Länder, unter anderem nach Brasilien, nachgewiesen.“ In der Wohnung habe man zudem zwei Koffer mit den Pässen weiterer Afrikaner gefunden, zudem Durchfall-Medikamente, die Bodypacker benutzen, um die Verdauung lahmzulegen und die geschluckten Drogenpäckchen bis zu 15 Stunden bei sich behalten zu können – der Flug, der Benedict I. von Benin über Brüssel nach Berlin bringen sollte, hätte zwölf Stunden gedauert. Diese Reise sei „gut durchorganisiert“ gewesen, die Spuren weit verstreut und kaum zurückzuverfolgen, sagt der Ermittler. Er meint, dass Benedict I. kein Anfänger ist: „Er müsste ein Naturtalent sein, wenn er das das erste Mal gemacht hat.“ Jedes der 65 Päckchen, die er im Körper transportierte, war 5,5 Zentimeter lang und hatte zwei Zentimeter Durchmesser: „Es gibt Trainingscamps, in denen Kuriere vier Wochen lang üben. Wer 300 Gramm schafft, ist stolz. Wer 600 schafft, ist gut.“

Belgien schiebt Angeklagten in die BRD ab, gibt aber nicht Bescheid

Das Amtsgericht verurteilte Benedict I. wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Offen blieb bis zum Ende derweil eine brisante Frage: Weshalb verständigten die belgischen Behörden niemanden in Deutschland, als sie Benedict I. am 19. November 2016 nach drei Monaten Untersuchungshaft in die Bundesrepublik abschoben? Der Fall kam hier erst auf, als sich Benedict I. am 6. Januar 2017 bei der Staatsanwaltschaft vorstellte und fragte, ob er seinen Pass, den die Belgier eingezogen hatten, wiederhaben könne.

Von Nadine Fabian