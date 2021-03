Potsdam

Die Drogeriekette dm hat am Donnerstag die ersten Corona-Schnelltest-Zentren in Potsdam eröffnet. Wie die Kette mitteilte, befinden sie sich am dm-Markt an der Marlene-Dietrich-Allee 15b (Campus am Filmpark Babelsberg) sowie in der Potsdamer Straße 177 in Bornstedt. Die Testzentren sollen Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet haben.

Wer einen Schnelltest an einem der beiden Orte machen möchte, muss unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder per „Mein dm-App“ einen Termin am gewünschten Standort buchen. Speziell geschulte Mitarbeiter führen den kostenlosen Test durch, das Ergebnis soll laut Angaben von dm bereits nach 15 Minuten per E-Mail zugesandt werden.

„Je mehr Teststationen es gibt, desto besser“

„Je mehr Teststationen es gibt, desto besser für die Gemeinschaft, weil kontrollierte Schnelltests für mehr Sicherheit sorgen“,sagt dm-Geschäftsführer Christian Harms. Im ganzen Bundesgebiet würden derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, sodass in den nächsten Tagen weitere Standorte für die dm-Corona-Schnelltest-Zentren öffnen können. Bis Ende April sollen 500 Schnelltest-Zentren bundesweit eröffnen. Geplant sind insgesamt mindestens 1.000.

Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg habe die Drogeriekette Anfang März das Vorhaben gestartet und unterstütze damit die Bundesregierung und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Von MAZonline