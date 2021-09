Drohende Haushaltsdefizite: Wo in Potsdam der Rotstift angesetzt werden könnte

Potsdam

Das finanzielle Herkules-Projekt der Modernisierung und Erweiterung des Verwaltungscampus an der Hegelallee sowie der Errichtung eines neuen Verwaltungstandorts für mindestens 500 Mitarbeiter an der Heinrich-Mann-Allee ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Angesichts der klammen Haushaltslage könnte das Abermillionen teure Vorhaben sogar noch auf der Kippe stehen. Das machte Kämmerer Burkhard Exner (SPD) am Mittwochabend im Finanzausschuss deutlich: Angesichts der drohenden hochdefizitären Haushalte werde eine Genehmigung von Krediten durch die Kommunalaufsicht nötig sein. „Die Realisierung unserer Pläne zu den Verwaltungsbauten hängt auch davon ab, dass wir einen solcherart geordneten Haushalt vorweisen können, das man uns die dafür nötigen Kreditaufnahmen genehmigt“, sagte Exner.

2022 droht ein Rekorddefizit von 33 Millionen Euro, im darauffolgenden Jahr werden etwas mehr als 16,4 Millionen Euro prognostiziert, im darauffolgenden Jahr sind es 9,3 Millionen und 2025 liegt das Haushaltsdefizit voraussichtlich ebenfalls bei 9,6 Millionen Euro.

Kämmerer Burkhard Exner (SPD). Quelle: Varvara Smirnova

2020 gab es noch einen Überschuss in der Haushaltskasse. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen bereits jetzt negativ zu Buche. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Gewerbe- beziehungsweise der Einkommenssteuer. Bei der Gewerbesteuer rechnet der Kämmerer mit 10,3 Millionen netto weniger Einnahmen zum Jahresende. Bei den Gewerbesteuern werden es voraussichtlich 6,8 Millionen weniger – macht insgesamt 16, 5 Millionen Euro an Einnahmenrückgang.

Um grünes Licht von der Kommunalaufsicht für die Kreditaufnahme für die Verwaltungsbauten zu kriegen, müsse die Landeshauptstadt zumindest im nächsten Doppelhaushalt 2023/24 nachweisen, dass perspektivisch die „schwarze Null“ wieder machbar ist. „Da muss klar sein, dass wir wieder in den Haushaltsausgleich kommen“, sagte Exner.

Das sei zwar „erreichbar“, so der Kämmerer. Allerdings gibt es einen Pferdefuß. Bei den Berechnungen der kommenden Haushaltsdefizite ist ein Faktor nämlich noch nicht eingepreist: der drohende Wegfall von Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes. Laut Exner könnten dadurch 17 Millionen jährlich wegfallen. Dabei handelt es sich um Zuschüsse des Landes für Dienstleistungen, die von einer größeren Kommune für das Umland teilweise mit übernommen werden – etwa in Sachen Arztversorgung.

Große Ausgaben geplant

Gleichzeitig muss die Landeshauptstadt große Ausgaben stemmen: Neben den geplanten Ausgaben für die Bildungsinfrastruktur und die Verwaltungscampus-Pläne sind unter anderem acht Millionen Euro für das Klinikum Ernst-von-Bergmann vorgesehen. Vor diesem Hintergrund machte Exner am Mittwochabend deutlich, dass zusätzliche freiwillige Ausgaben im Doppelhaushalt 2023/24 heruntergeschraubt werden müssten. Zuvor hatte Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin Kultur und Museum, die zwei diskutierten Optionen für eine Museumserweiterung vorgestellt: entweder eine Dependance im neuen Kreativquartier an der Breiten Straße oder ein Anbau am Museum am Alten Markt. „Mir fehlt im Moment die Vorstellung, dass wir das schaffen – angesichts eines Minus von 16,4 Millionen“, erteilte Exner den Wünschen eine deutliche Absage. Der von den Linken eingebrachte Prüfantrag zu den Museumsplänen wurde vom Ausschuss zurückgestellt.

Das Potsdam-Museum ist im Alten Rathaus am Alten Markt beheimatet, das vom Atlas bekrönt wird. Über Erweiterungsmöglichkeiten des Museums wird seit längerem diskutiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kritisch zeigte sich Exner auch beim Dauerthema Kita-Gebühren. Er sehe „definitiv keinen Spielraum für Modelle, die bedeuten, dass ein siebenstelliger Betrag zusätzlich aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt wird“.

Für seine Aussagen bekam der Kämmerer, der erst kürzlich für eine weitere achtjährige Amtszeit von den Stadtverordneten gewählt worden ist, von der Fraktion Die Andere: „Nach der Wiederwahl macht Herr Exner weiter wie gehabt: Er rechnet die Haushaltslage schlecht und die Stadt investiert in Strassen, statt in Menschen“, sagte Finanzausschuss-Mitglied Nicolas Bauer.

Von Ildiko Röd