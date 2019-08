Potsdam

Ab sofort dürfen Potsdamer kein Wasser mehr aus Flüssen, Gräben oder Seen abpumpen. Als Grund dafür führt die städtische Wasserbehörde den anhaltende Trockenheit an. Die sogenannte Allgemeinverfügung gilt bis zum 30. September, wenn das Rathaus sie nicht vorher widerruft. Wer trotzdem Wasser etwa zum Gießen im Garten abzweigt und dabei erwischt wird, muss mit einer Anzeige und einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Alarmsignale von den Pegelmessstellen

Wegen der geringen Niederschläge bei hohen Temperaturen und starker Verdunstung sind die Wasserstände der Potsdamer Gewässer erheblich gesunken. Aktuell sind die Durchflussmengen an den wichtigsten überwachten Pegel der Havel und der Nuthe seit mehreren Wochen stark unter dem Durchschnittswert für Perioden mit wenig Wasser. Das Regulieren auf einen höheren Wasserstand ist nicht mehr möglich, da es zu wenig regnet.

Einmündung der Nuthe in die Havel: Beide Flüsse haben derzeit niedrige Pegel. . Quelle: Alexander Engels

Die im Bereich der Landeshauptstadt Potsdam relevanten mittleren Niedrigwasserabflüsse – also das niedrigste Soll – betragen in der Havel (Pegel Ketzin) 20,4 Kubikmeter je Sekunde sowie in der Nuthe (Pegel Babelsberg) 1,84 Kubikmeter je Sekunde. Doch hat das Landesumweltamt in der vorigen Woche nur 5,2 Kubikmeter pro Sekunde für die Havel und 0,31 Kubikmeter für die Nuthe gemessen. Ein Vergleich: Normalerweise fließen 136 Badewannenfüllungen Wasser durch die Havel, derzeit sind es nur 35.

Gefahr: Algenwachstum und Fischsterben

Gerade in warmen Monaten bewässern viele Potsdamer ihre Grundstücke mit Oberflächenwasser. Auch wenn die einzelnen Wasserentnahmen meist nicht sehr groß sind, so summieren sie sich auf hohe Wassermengen. Dadurch sind die Gewässer zusätzlichem Stress ausgesetzt. Die Folgen: sinkende Pegel, verstärktes Algenwachstum und örtliches Fischsterben. Daher wird die Wasserentnahme nun untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt darauf hin, dass auch durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes keine Wasserentnahmen aus Bundeswasserstraßen mehr genehmigt werden.

Von Alexander Engels