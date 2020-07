Durch die Corona-Krise: Anglerklause erfand das Abholmenü mit Kochanleitung

Potsdam

Die Corona-Krise bedeutete für Restaurants, Kneipen, Bistros, Bars und Imbisse die Zwangsschließung. Doch findige Gastronomen entwickelten neue Ideen. Die MAZ sucht „ Potsdams kreativsten Krisenwirt“. Die Leser stimmen ab. Heute das Restaurant Zur Anglerklause in Wildpark West.

Anglerklause, Wildpark-West,mit Blick zur Insel in Werder/Havel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einen Gesprächstermin mit Dirk Raschke, dem Inhaber des Restaurants Zur Anglerklause, zu vereinbaren, war gar nicht so einfach. Er habe sehr viel zu tun, erklärt er am Telefon, willigt dann aber doch ein. Von Null auf 100 sei es nach der Wiedereröffnung losgegangen, berichtet er. Stammgäste, Touristen, Tagesausflügler mit dem Fahrrad oder Boot sind zurückgekommen an den idyllischen Ort mit dem Blick auf die Insel Werder mit der Heilig-Geist-Kirche. Sie wollen im Freien sitzen unter den Bäumen im gepflegten Garten und Raschkes internationale Küche genießen, die so gar nicht dem Klischee entspricht, das der Name Anglerklause vermuten lässt.

„ Anglerklause “ – der Name trifft nicht mehr zu

Raschke schmunzelt. Der Name sei aus heutiger Sicht wohl irreführend. Doch das Gelände habe bis vor 19 Jahren, als er hierherkam, einem Angelverein gehört. Der Name Anglerklause sei eingeführt gewesen. Außerdem, gibt er zu, war es ihm zu aufwendig, neue Schilder aufzustellen. Heute erfreut er sich an den Gästebewertungen im Internet, die genau darauf abstellen, so etwas hier nicht erwartet zu haben. Einen Namenskompromiss ist er inzwischen jedoch eingegangen und hat der Anglerklause ein „ Restaurant zur“ hinzugefügt.

Keine Convenience, nicht aus der Tüte – alles frisch gekocht

„Wir stellen alles selbst her“, betont Raschke. Das heißt zum Beispiel, für den Levantinischen Vorspeisenteller werden alle Zutaten – vom Hummus über das Grill- bis zum marinierten Gemüse – vor Ort zubereitet. Im eigenen Gewächshaus wachsen 40 verschiedene Tomatensorten, Raschke kooperiert mit regionalen Bauern und einer Gärtnerei, frischer Fisch kommt zwei- bis dreimal pro Woche von der Müritz, geräuchert wird vor Ort. Auch Brot und Kuchen kommen aus der eigenen Küche.

Rechtzeitig den Notfallplan erstellt

Frisch und selbst gemacht – diese beiden Dinge waren Raschke auch in der Corona-Schließzeit wichtig. „Ich habe mir schon Anfang März, als abzusehen war, was auf die Gastronomie zukommen könnte, überlegt, was wir hier machen können“, erzählt der gelernte Koch. Essen außer Haus, geliefert oder abgeholt. Das müsste funktionieren. Er hat sich die Restaurant-Website umbauen und Flyer mit dem kulinarischen Angebot entwerfen und drucken lassen. Die potenziellen Kunden konnten aus fünf bis sechs Vorspeisen, acht Hauptgerichten, zwei Desserts und Kuchen. „Wir haben alles gekocht, haltbar gemacht, also eingeschweißt, und mit einer Kochanleitung für zu Hause versehen“, berichtet der Gastronom.

Weil seine Gaststätte zu den ersten gehörte mit solch einem Angebot, nahmen die Gäste das sehr gut an. Es gab feste Liefer- und Abholzeiten. Allerdings, so Raschke, haben 95 Prozent der Besteller ihr Essen selbst abgeholt. Nach einem langen Homeoffice-Tag mal vor die Tür zu können, das tat offensichtlich gut. So gut, dass der Steg an der Havel bei schönem Wetter am Abend immer bevölkert war. Die Sauerstoffhungrigen saßen auf Abstand und hatten sich mit einem Prosecco oder einem anderen Erfrischungsgetränk aus der Anglerklause versorgt.

Von Null auf Hundert – gelungener Neustart

Trotz allem hatte Raschke in der Schließzeit nur ein Zehntel der Einnahmen, die er sonst im Frühling erzielt. Nach dem Winter sei das Geld ohnehin immer knapp. Der Gastraum bietet nur Platz für 50 Gäste. Aber der ehemalige Seemann würde es wieder so machen: „Ich bin nicht dafür geschaffen, zu Hause zu sitzen. Ich muss etwas tun. Nur so kommen mir auch neue Ideen.“ In der Krisenzeit habe er auch seine Mitarbeiter von einer neuen Seite kennengelernt. „Sie haben sich eingebracht mit Vorschlägen. Normalerweise hat jeder nur seine Aufgabe im Blick, schaut nicht über den Tellerrand. Jetzt boten sie sich an, auf ihrem Heimweg bestelltes Essen mitzunehmen“, berichtet er.

Der Steg an der Anglerklause war zu Corona-Hochzeiten von Menschen bevölkert, die sich ihr Essen abholten und unter freiem Himmel verspeisten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die verordnete Schließzeit hat das achtköpfige Team um den Chef zusammengeschweißt und den Neustart erleichtert. Wegen der Abstandsregeln kann Raschke den Außenbereich zwar noch nicht wieder zu 100 Prozent auslasten aber er sieht sich dennoch in einer komfortablen Situation: „Die Kollegen, die keinen Außenbereich haben, tun mir leid“, bekennt er.

Seit Neuestem können die Gäste auch wieder ohne Vorbestellung einkehren in der Anglerklause. Bis dahin gab es einen Zwei-Stunden-Rhythmus. Das führte auch mal dazu, dass Tische frei waren, Gäste aber nicht eingelassen werden konnten. Gäste, die vor der Tür stehen müssen, das passt so gar nicht zu Raschkes Vorstellung von gutem Service.

Fischbrötchen und Bratwurst

Auch der kleine Kiosk, an dem es Fischbrötchen oder Bratwurst gibt, öffnet an den Wochenenden wieder für die, die nur eine kleine Pause machen wollen.

Die Normalität zieht langsam wieder ein an der Havelpromenade. Und obwohl Raschke mit seinem Restaurant ganz gut über die Krise gekommen ist, hat er nur einen Wunsch: „So eine Situation möchte ich nie wieder erleben.“

So läuft die Abstimmung Für die Abstimmung über Potsdams kreativsten Krisenwirt haben Sie, liebe MAZ-Leser, uns Vorschläge gemacht. Vielen Dank dafür! Diese Gastronomen werden wir mit ihren besonderen Ideen in der Corona-Krise nun in Artikeln in der Märkischen Allgemeinen und auf www.MAZ-online.de/potsdam vorstellen. Anschließend läuft die Abstimmung, an der sich alle Leser beteiligen und ihren Favoriten wählen können. Bis zum Ende des Monats werden wir das Ergebnis präsentieren und Potsdams kreativsten Krisenwirt küren.

Von Elvira Minack