Potsdam

Die Hängepartie um den Synagogenbau in Potsdam ist zu Ende: Nachdem das Land kürzlich seine Vereinbarung über den Bau mit der Jüdischen Gemeinde Potsdam und der Synagogengemeinde gekündigt hat, wird das Land nun eine Vereinbarung mit neuen Partnern eingehen – und dabei den Kreis der Beteiligten stark erweitern. Dabei handelt es sich um den Landesverband der Jüdischen Gemeinden Brandenburg und den Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden in Brandenburg. Beide Verbände bestehen jeweils aus mehreren jüdischen Gemeinden aus dem gesamten Land, so dass sich der Radius der Synagoge künftig von der lokalen Ebene auf Landesebene erweitern wird.

Sie sei beiden Verbänden „dankbar dafür, dass sie Verantwortung für den Synagogenbau in Potsdam übernehmen wollen“, erklärte Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) am Freitag: „Damit bekommt das Projekt eine breite Unterstützung der Jüdinnen und Juden im Land Brandenburg.“ In den nächsten Wochen soll eine neue Vereinbarung erarbeitet werden. Die beiden Verbände hatten nach der Vereinbarungskündigung ihre Kooperation angeboten.

Anzeige

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Quelle: Bungert

Weitere MAZ+ Artikel

Patt zwischen Gemeinden kann aufgebrochen werden

Dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden gehören die Gemeinden Cottbus, Frankfurt (Oder), Königs Wusterhausen, Bernau, Oranienburg sowie die neue Potsdamer Gemeinde Adass Israel zu Potsdam an, während der Landesverband West drei Gemeinden umfasst: Jüdische Gemeinde Potsdam, Synagogengemeinde Potsdam und die Jüdische Gemeinde Stadt Brandenburg.

Alexander Kogan, Vize-Vorsitzender der neuen Gemeinde Adass Israel zu Potsdam. Sie hatte sich zu Jahresanfang aus Protest von der Synagogengemeinde abgespaltet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Durch die größere Zahl der Akteure kann auch das bisherige, lähmende Patt zwischen Synagogengemeinde und Jüdischer Gemeinde aufgebrochen werden. Wie berichtet, konnten sie sich zuletzt nicht einmal mehr auf die Benennung eines gemeinsamen Synagogenbeauftragten als Ansprechpartner für das Land einigen. Zudem gab es Differenzen hinsichtlich der Fassaden-Architektur und der Bauträgerschaft. Die wankelmütige Haltung des Synagogengemeinde-Chefs Joffe hinsichtlich des Synagogen-Vorentwurfs von Architekt Jost Haberland brachte das Fass für die Jüdische Gemeinde schließlich zum Überlaufen. Zuletzt hatte sogar Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) im MAZ-Gespräch einen Appell in Richtung Joffe gerichtet, im Sinne des Ziels der Synagogenrealisierung zu handeln und eigene Befindlichkeiten hintanzustellen.

Land sieht sich rechtlich auf sicherer Seite

Unklar ist noch, wie Joffe auf die neuen Entwicklungen reagieren wird. Mittlerweile kritisiert der Synagogengemeinde-Vorsitzende auch die Bauträgerschaft des Landes bei der Synagoge, das acht Millionen Euro für den Bau zur Verfügung stellen wird. Joffe hat keine Einwände gegen die finanzielle Unterstützung, wünscht sich aber eine Bauträgerschaft durch die jüdischen Gemeinden. Dem Vernehmen nach schließt man im Kulturministerium auch nicht aus, dass Joffe juristisch gegen die neue Vereinbarung vorgehen wird. Dem sehe man jedoch gelassen entgegen, da man sich rechtlich auf der sicheren Seite wisse, heißt es hinter den Kulissen.

Architekt Jost Haberland (l.) und Evgeni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Das Land wird auch den Betrieb der Synagoge – avisierter Fertigstellungstermin ist 2023, also zwei Jahre nach Baustart – mitfinanzieren. Als künftigen Träger stellt man sich vonseiten des Landes offenbar eine Stiftung vor, der unter anderem die beiden Landesverbände angehören sollen.

Von Ildiko Röd