E-Bike-Boom und Lieferengpässe: Fahrrad-Händler und Hersteller am Limit

Potsdam

„Das teuerste Fahrrad hier im Laden kostet 16.000 Euro.“ José Díaz hat 2020 in der Potsdamer Innenstadt den Laden „Stromverkehr“ eröffnet, in dem er ausschließlich hochpreisige E-Bikes verkauft. „Ich habe mitten in der Pandemie aufgemacht, und das Geschäft läuft sehr gut. In diesem Jahr haben wir fast schon so viel Umsatz gemacht wie im gesamten letzten Jahr.“

Teilweise hängen die guten Geschäfte der Fahrradbranche auch mit den gestiegenen Spritpreisen zusammen, glaubt Díaz: „Es gibt aber auch echten gesellschaftlichen Wandel. Es geht um Klimaschutz, aber auch einen echten praktischen Mehrwert im Alltag. Typische Kunden sind zurzeit junge Familien, die einmal am Tag ihre Kinder in die Kita bringen und ansonsten zu Hause im Homeoffice arbeiten. Die tauschen ihr Auto gegen ein Lastenrad mit E-Antrieb. Ich habe aber auch Kunden, die über 40 Kilometer von Potsdam nach Berlin pendeln.“

Zwei von fünf verkauften Fahrrädern sind elektrisch

Auch beim Fahrradgroßhandels BBF in Hoppegarten zeigt sich eine Trendwende: „Wir verkaufen zwar insgesamt weniger Fahrräder, aber unser Umsatz steigt“, sagt Geschäftsführer Hagen Stamm. „Das liegt daran, dass wir immer mehr E-Bikes verkaufen, die im Durchschnitt deutlich teurer sind.“ Laut dem Deutschen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) lag der Durchschnittspreis eines Fahrrads 2017 noch rund 700 Euro. 2021 zahlt man im Mittel etwa 1.400 Euro.

Trotz der höheren Preise steigen die Verkaufszahlen bei den Elektrofahrrädern weiter an. Laut ZIV wurden in Deutschland voriges Jahr rund insgesamt 4,7 Millionen Fahrräder verkauft. Rund 2 Millionen davon waren E-Bikes. 2018 lag die Zahl der verkauften Pedelecs noch unter einer Million. „In den nächsten Jahren verkaufen wir sicher mehr E-Bikes, als herkömmliche Fahrräder. Gerade mit Blick auf den aktuellen Benzinpreis bin ich da zuversichtlich“, sagt Hagen Stamm. Auch jetzt würde er gerne mehr verkaufen, aber es gibt nicht genügend Nachschub.

Pandemie legt Produktion in Fernost lahm

Dem Händler, der bundesweit über 4000 Geschäfte mit Fahrrädern und Teilen beliefert, fehlen seit zwei Jahren eine Vielzahl an Komponenten. Und für die Zukunft sieht es kaum besser aus: „Mann muss nur im Moment nach Shanghai schauen. Aus der Region kommen die Fahrradteile für die ganze Welt. Durch den Lockdown dort kommt alles ins Stocken.“

Laut Stamm sind die Fahrrad-Läden aber nicht gänzlich leer. „Wenn der Kunde aber ein bestimmtes Modell möchte, kann es sein, dass er ein halbes Jahr warten muss.“ Trotz aller Schwierigkeiten läuft das der Großhandel in Hoppegarten gut. „Während der Pandemie mussten wir zwischenzeitlich Kurzarbeit anmelden. Jetzt suchen wir aber wieder mehr Mitarbeiter.“

Knapp 10.000 Euro für ein Edel-E-Bike

Auch beim Brandenburger E-Bike-Hersteller HNF-Nicolai laufen die Geschäfte gut. Das Unternehmen aus Biesenthal (Barnim) produziert seit 2015 Premium-Pedelecs. Die hochwertigen Fahrräder, die in Deutschland hergestellt werden, bekommt man ab 4.000 Euro. Für das in Handarbeit hergestellte Flaggschiff des Herstellers mit selbstgeschweißtem Rahmen bezahlt man 9.995 Euro.

José Díaz mit dem XF3 Adventure von HNF-Nicolai: „Das ist der Mercedes unter den E-Bikes.“ Quelle: Till Eichenauer

Wie die Händler kennt auch die Fahrrad-Schmiede HNF-Nicolai die Probleme von fehlenden Lieferungen vor allem aus Fernost, sagt Nikolaus Karlinský: „Die Produktionsketten sind sehr komplex. Es gibt zum Beispiel einen extremen Engpass von Mikrochips auf dem Markt. Wenn die fehlen, können die Hersteller keine Akkuzellen fertigen.“ Auch die Lieferung von Teile wie Bremsen, Schaltungen oder Federgabeln verzögert sich durch die pandemische Lage in Asien. „Für die Fertigung eines Fahrrades muss jedes einzelne Teil da sein. Gerade braucht man wirklich gute Nerven.“

„Die Nachfrage übersteigt das Angebot.“

Die Nachfrage übersteigt auch hier das Angebot. „Daher müssen wir derzeit, wie auch die anderen E-Bike Produzenten, unsere Kunden etwas vertrösten. Das ist natürlich gerade jetzt im Frühling sehr schade“, sagt Karlinský. Trotzdem schaut er zuversichtlich in die Zukunft der Branche: „Auch immer mehr junge Menschen fahren E-Bikes. Das Image hat sich gewandelt. Seit die Räder schlanker und leichter geworden sind, kann man kaum noch erkennen, dass es einen elektrischen Antrieb hat.“

Den Trend zum E-Bike kommt vor allem den heimischen Produzenten zugute, die zunehmend auf die hochpreisigen Strom-Räder umschwenken. Laut Zahlen des ZIV wurden im letzten Jahr in Deutschland 2,4 Millionen Fahrräder hergestellt. Gut 1,4 Millionen davon hatten einen eingebauten Elektromotor.

Die Nachfrage auf dem heimischen Markt wird auch von der Möglichkeit angekurbelt, ein teures E-Fahrrad durch Firmen-Leasing zu finanzieren. „Man hört immer öfter, dass der Arbeitgeber ein Firmenrad anstatt einer Gehaltserhöhung anbietet. Das hat große steuerliche Vorteile, da die Leasing-Raten bereits vom Bruttolohn abgezogen werden und nach drei Jahren kann man das Rad für einen kleinen Restbetrag kaufen. Am Ende spart man zu 40 Prozent“, sagt der Potsdamer E-Bike-Händler José Díaz, der mittlerweile jedes vierte Fahrrad über ein Firmen-Leasing verkauft. „Manche Arbeitgeber erlauben auch gleich zwei Fahrräder zu leasen. Dann bekommt man gleich eins für den Partner mit dazu.“