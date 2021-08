Innenstadt

Von einem Fahrradständer in der Straße Wall am Kiez ist am Montag nahe eines Bootsverleihes ein E-Bike entwendet worden. Das schwarze Rad der Marke Fischer Viator 6.0 war dort abgestellt und mit drei Schlössern gesichert. Diese brachen die unbekannten Täter auf. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Fahrradklau auch in der Posthofstraße

Bereits in der Nacht zu Montag wurde in der Innenstadt ein Fahrrad gestohlen. Es stand in einem begehbaren Innenhof an der Posthofstraße und war dort angeschlossen. Es ist ein Damenrad Viktoria Urban. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht. Ein Anzeigen wurde dazu aufgenommen.

Von MAZonline