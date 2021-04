Bornim

In der Bornimer Hugstraße sind E-Bikes aus einem Schuppen gestohlen worden. Ein Grundstücksbesitzer meldete am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr den Einbruch. Er hatte bemerkt, wie sich mindestens ein Täter an einem Schuppen auf seinem Grundstück zu schaffen machte. Die Tür des Schuppens wurde aufgebrochen, zwei dort abgestellte Elektrofahrräder herausgeholt und in einen Transporter geladen.

Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben

Anschließend flüchteten der oder die Täter. Die alarmierte Polizei konnte diese im Umfeld nicht mehr stellen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Fahrräder zur Fahndung erfasst.

Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Telefon 0331 5508 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline