E-Scooter in Potsdam – ein Hindernis für Sehbehinderte?

E-Scooter, die einen langen Fußmarsch bequem verkürzen sollen, gehören mittlerweile zum Stadtbild. Mit der aus Estland stammenden Firma Bolt hat sich ein weiterer Anbieter für das Potsdamer Stadtgebiet angekündigt. „Wir würden gerne in naher Zukunft eine Flotte in Potsdam aufstellen“, sagte der Bolt-Vertreter Martin Becker am Donnerstag im Mobilitätsausschuss der Stadt.

150 bis 200 neue Roller ab Mai auf Potsdams Straßen

Schon im Mai oder ab Juni sollen 150 bis 200 E-Scooter in Potsdam zur Verfügung stehen. Parallel startet Bolt in rund 40 Städten auf dem deutschen Markt mit rund 35.000 Geräten. Zum Potsdamer Geschäftsgebiet sollen neben der Innenstadt auch Bornstedt, Babelsberg und womöglich Golm gehören.

Martin Becker erklärte das Konzept von Bolt. Er ist für die politische Kommunikation bei Bolt verantwortlich. Quelle: Peter Degener

Doch Heike Thiel vom Beirat für Menschen mit Behinderung sieht weitere Elektroroller in Potsdam kritisch. „Das sind keine Fahrzeuge wie andere. Ich bin schon beim Ausstieg aus dem Bus über einen E-Scooter gestürzt. Das ist mir mit einem Fahrrad noch nie passiert“, sagt die sehbehinderte Frau, „Scooter liegen regelmäßig herum und stellen eine Gefahr dar.“ Sie fordert Bolt daher dazu auf, Haltestellen technisch als „Tabu-Zonen“ zu definieren, damit dort keine E-Scooter abgestellt werden können. „Die Probleme für sehbehinderte Menschen sind da, da brauchen wir nicht drum herumreden“, gestand Bolt-Vertreter Becker ein, „es ist aber technisch nicht realistisch, auf den Meter genau solche Zonen einzurichten“, sagte er.

Wir wissen: die Mikromobilität lebt von der Akzeptanz.

Das Problem von schlecht geparkten Rollern geht Bolt auf verschiedenen Wegen an. So bekommen Kunden einen Preisnachlass, wenn sie in bestimmten Zonen parken. Außerdem ist auf jedem Roller eine Telefonnummer vermerkt, um ein Gerät zu melden, das ein Hindernis geworden ist. „Jeden Tag sind Mitarbeiter in der Stadt, um Akkus zu tauschen, zu reparieren oder E-Scooter an andere Orte zu bringen. Jedes gemeldete Problem wird innerhalb von sechs Stunden gelöst“, verspricht Becker: „Wir wissen: die Mikromobilität lebt von der Akzeptanz.“ Die Verwaltung schlägt einen Runden Tisch mit Anbietern, Ordnungsamt, den Fraktionen und Vertretern von Interessengruppen wie dem Behindertenbeirat vor.

E-Scooter des Anbieters Bolt im Umweltausschuss. Quelle: Peter Degener

Bolts Modell soll 60 Monate Lebensdauer haben

Vor dem Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität hob Martin Becker vor allem die Nachhaltigkeitsaspekte des Bolt-Modells hervor. Demnach sei der E-Scooter durch modularen Aufbau einfach zu reparieren. „Wir rechnen mit 60 Monaten Lebensdauer“, sagt er. Die Akkus würden mit zertifiziertem Ökostrom betrieben. Der E-Scooter-Betrieb von Bolt sei seit einigen Monaten sogar „klimapositiv“, weil man in Nachhaltigkeits- und Aufforstungsprojekte investiere, um den CO²-Ausstoß mehr als auszugleichen, behauptet die Firma. Bolt kündigt zudem einen Datenaustausch mit der Stadt an, „damit die Verwaltung sieht, wo die Scooter genutzt werden.“ Dem Klischee, dass vor allem Touristen die E-Scooter nutzen, widerspricht die Firma. Die Daten zeigen klar, dass auch die Einwohner diese Art der Fortbewegung nutzen.

