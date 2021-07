EM-Finale - EM-Finale am Sonntagabend: Was Besucher in Potsdams italienischen Restaurants erwartet

Italien steht gegen England im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Sonntagabend entscheidet sich das Spiel im Wembley-Stadion in London. Doch wie feien Potsdams italienische Wirte das Finale? Die MAZ hat sich umgehört.