Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) hat am Freitagabend seine Kollegen, die europäischen Finanzminister, ins Museum Barberini in der Potsdamer Innenstadt eingeladen. Dort zeigte ihnen die Direktorin des Museums, Ortrud Westheider, die neue permanente Ausstellung mit impressionistischen Werken aus der Sammlung des Mäzens Hasso Plattner.

Das Treffen ist das erste persönliche des Finanzminister-Gremiums seit Beginn der Corona-Einschränkungen. „Alle haben sich darauf gefreut“, sagte Scholz, der am Freitag und Samstag Gastgeber ist, da Deutschland derzeit den Sitz der Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehat.

Die Minister - unter ihnen die Spanierin Nadia Calviño, der Franzose Bruno Le Maire und der Niederländer Wopke Hoekstra, entspannten sichtbar in den parkettbelegten, stillen Ausstellungsräumen und schlenderten zwischen den Gemälden umher (darunter zahlreiche Monets wie dem Fort von Antibes).

Den Tag hatten die EU-Finanzminister und der Finanzkommissar der EU, Valdis Dombrovskis, in Berlin mit Verhandlungen verbracht. Daran teilgenommen hatte auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Die fehlte allerdings am Abend in Potsdam. Die versammelten Minister aßen in dem Museum gemeinsam zu Abend.

Scholz, der zur Bundestagswahl im kommenden Jahr im Wahlkreis Potsdam antreten will, lobte am Rande der Veranstaltung die Initiative der Landeshauptstadt, freiwillig Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen. „Es erhöht die Akzeptanz, wenn die Initiative zur Aufnahme von Flüchtlingen aus den Orten selbst kommt“, sagte Scholz.

