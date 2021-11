Potsdam

Die Preise für Fernwärme und Gas steigen deutlich – nun auch beim kommunalen Versorger Energie & Wasser Potsdam (EWP). Am Freitag bestätigte die EWP die Berichte der MAZ vom Wochenbeginn und nannte nun auch die konkreten Preissteigerungen.

Netto-Fernwärmepreis steigt um 30 Prozent

Ab 1. Januar 2022 steigt der Arbeitspreis für Fernwärme von 5,83 Cent netto um 1,75 Cent pro Kilowattstunde, was 30 Prozent Steigerung entspricht. Der Gaspreis steigt um netto 1,37 Cent pro Kilowattstunde, was je nach Tarif eine unterschiedlich starke Steigerung bedeutet. Beim sogenannten Tarif „Potsdam-Liebe“ betrug der Netto-Gaspreis im November noch 6,53 Cent und steigt ab Januar nun auf 7,9 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Plus von 21 Prozent. Hinzu kommen aber Steuern und Abgaben sowie verschiedene Kundenrabatte, sodass es keinen einheitlichen neuen Endpreise gibt. Die Strompreise bleiben für Privathaushalte stabil.

Mehrkosten im Jahr im Schnitt zwischen 200 und 300 Euro

Ein durchschnittlicher Potsdamer Haushalt verbraucht rund 11 Megawattstunden Fernwärme im Jahr. Inklusive Steuern erhöhen sich die Kosten in einem solchen Haushalt um rund 19 Euro pro Monat oder 228 Euro im Jahr. Im Gas-Segment verbraucht ein Potsdamer Haushalt durchschnittlichen 19.000 Kilowattstunden im Jahr und muss mit Mehrkosten von 24 Euro pro Monat oder 288 Euro im Jahr rechnen. Trotz der Preisanpassung sei man laut des Vergleichsportals Verivox derzeit „der günstigste Anbieter in der Region“. Ob sich dieses Bild ändert, sobald die neuen Preise auf dem Portal eingepflegt sind, ist noch offen.

Eine gute Nachricht: Auf Anfrage bestätigte die EWP jetzt auch die Aussagen im MAZ-Bericht, wonach die Verträge mit der Pro Potsdam und den Genossenschaften im Arbeitskreis Stadtspuren von den Preissteigerungen noch nicht betroffen sind, weil diese länger laufen. Die Mieter in diesen Wohnungen bezahlen deshalb auch weiter die bisherigen Preise. Das betrifft 40 Prozent der Potsdamer Mietwohnungen. Alle anderen EWP-Kunden werden in den nächsten Tagen in den nächsten Tagen über die neuen Preise informiert.

EWP rät zu langfristigen Verträgen mit Preisbindung

Die Geschäftsführer der EWP erklärten in einer Mitteilung, dass es sich nach drei preisstabilen Jahren um die ersten Erhöhungen im Gas- und Fernwärmebereich bei der EWP handele. „Durch die Entwicklung der Börsenpreise und der steigenden Beschaffungskosten für CO2-Zertifikate kann unser Unternehmen die Preissteigerung in diesen Segmenten nicht länger verhindern“, heißt es. Sie betonen: „Um Sozialverträglichkeit sicherzustellen, verzichtet die EWP hierbei auf die vollständige Weitergabe aller gestiegenen Kosten und wird nur die nicht beeinflussbaren Aufwendungen der Energiebeschaffung an die Kunden weitergeben.“ Auch die jährlichen Grundpreise, die nicht vom Verbrauch abhängen, bleiben stabil.

Dass der Strompreis nicht angehoben werden muss, liegt laut EWP-Geschäftsführer Eckhard Veil, an der Beschaffungspolitik der vergangenen Monate: „Entgegen dem Markttrend können wir die Entwicklung der Börsenpreise abfedern und unseren Kunden einen gleichbleibenden Strompreis anbieten“, sagte Eckard Veil.

Christiane Preuß, die seit April seine Kollegin in der Geschäftsführung ist, rät den Potsdamern „aufgrund der zunehmenden deutlichen Schwankungen an den Energiebörsen“ zu langfristigen Verträgen mit Preisbindung. Auf fünf oder zehn Jahre betrachtet, käme das die Kunden günstiger, als ein jährlicher Wechsel des Anbieters.

Von Peter Degener