Die Strompreise steigen europaweit drastisch. Die Energie und Wasser Potsdams (EWP) als größter Energieversorger der Stadt gibt diese Steigerungen jetzt weiter. Das kommunale Unternehmen erhöht bei allen Kunden, deren Preisbindungen auslaufen, die Verbrauchspreise um etwa zwei Drittel. Im Tarif „EWP local“ steigt der Preis beispielsweise von 28 auf 46 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde.

Gerade in diesen Wochen werden viele Kunden über die höheren Preise informiert, weil viele Menschen regelmäßig nach dem Winter ihren Anbieter wechseln und oftmals nur ein Jahr Preisbindung haben. Laut EWP-Geschäftsführer Eckard Veil werden deshalb bis Jahresende für den größten Teil der insgesamt 85.000 Haushalte und Gewerbekunden der EWP höhere Strompreise gelten.

Wurden von der EWP denn nicht stabile Preise angekündigt?

Ende 2021 hatte die EWP bereits die Preise für Gas- und Fernwärme angehoben. Strom bleibe 2022 für Privathaushalte stabil, hieß es damals. Das gilt nun nicht mehr. „Im November sind wir davon ausgegangen, dass die Preise wie üblich am Ende des Winters wieder sinken. Sie gingen auch etwas zurück, bis der Krieg gegen die Ukraine begann. Momentan sind die Preisentwicklungen an den Börsen völlig unkalkulierbar. Die Börsenpreise sind zwischen vier und zwölf Mal teurer als im November erwartet – und das schlägt auf die Kunden durch“, sagte Veil am Dienstag der MAZ. Die dadurch nötigen „Preisanpassungen“ seien keine Potsdamer Besonderheit. „Das gilt für alle Energieversorger und bei Strom, Gas und Fernwärme“, so Veil. Auch sinkende Abgaben wie die niedrigere EEG-Umlage könne den Anstieg nicht ausgleichen.

Wie hoch sind die Mehrkosten für einen Haushalt?

Ein Durchschnittshaushalt in Potsdam verbraucht rund 2500 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Die jetzige Erhöhung von rund 18 Cent pro Kilowattstunde summiert sich dann auf etwa 450 Euro im Jahr. Für Familien wird es wegen des höheren Verbrauchs allerdings noch teurer. Bei 4000 Kilowattstunden steigt der Preis schon um 720 Euro.

Lohnt sich jetzt ein Anbieterwechsel?

Im Vergleichsportal Check24.de steht die EWP sehr weit oben, denn auch die privaten Energieversorger sind aktuell nicht günstiger. Das hat mit der langfristigen Einkaufsstrategie der EWP zu tun: „Wir haben noch günstige Mengen vorher beschafft. Unser Preisanstieg ist deshalb nicht so stark.“ Andere Anbieter fuhren mit kurzfristigen Käufen bislang besser, doch die anhaltend hohen Börsenpreise für Strom machen es ihnen jetzt schwer – und sorgen auch für Insolvenzen.

Durch die Preisanpassung haben Kunden ein Kündigungsrecht, doch ein Anbieterwechsel ist auch ein Risiko. Bei einer Insolvenz eines günstigen Anbieters, der eine riskante Strategie fährt, landet man in der Grundversorgung der EWP – ein besonders teurer Stromtarif.

Schlägt das Stadtwerke-Fest auch auf den Strompreis?

Die Strompreis-Erhöhung hat in sozialen Netzwerken auch zum Vorwurf geführt, dass man damit das Stadtwerke-Fest im Lustgarten mitfinanziere.

Auf Nachfrage erklärt der EWP-Chef, dass diese Ausgaben keinen nennenswerten Einfluss auf den Strompreis haben: „Wir machen 250 Millionen Euro Umsatz. Das Stadtwerke-Fest kostet dagegen einige hunderttausend Euro. Das ist nicht im Preis spürbar, da geht es um den Bruchteil eines Cents. Entscheidend ist, was an der Börse passiert. Wenn die Preise dort um zehn Prozent steigen, zahlen wir plötzlich Millionenbeträge mehr“, so Veil.

Was passiert mit dem Potsdamer Fernwärmepreis?

Die Potsdamer Fernwärmepreise wurden schon zu Jahresbeginn um 20 Prozent erhöht. Doch dabei wird es nach aktueller Lage nicht bleiben. „In Potsdam wird die Fernwärme im Wesentlichen aus Gas produziert. Wenn der Gaspreis steigt, schlägt das fast 1:1 durch“, sagt Veil. Ein Blick auf die Entwicklung an der Energiebörse zeigt, dass eine deutliche Preiserhöhung auch hier kaum noch vermeidbar ist: Seit Sommer 2021 hat sich der Gaspreis verdreifacht. Sogar eine Verdopplung des Fernwärme-Preises in Potsdam zum Jahreswechsel 2022/23 liegt damit im Bereich des Möglichen.

Der EWP-Chef will darüber aber nicht spekulieren. Noch habe man die Beschaffung der Energievorräte für das nächste Jahr nicht abgeschlossen. „Wir werden gegebenenfalls den Fernwärmepreis erhöhen müssen. Das entscheidet sich erst Ende April, wenn das Wintergeschäft an der Börse durch ist“, sagt Eckard Veil.

