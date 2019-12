Potsdam

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) warnt vor einer neuen Masche bei Haustürgeschäften. Kunden werden laut EWP von Vertretern der Vattenfall Europe Sales GmbH an der Haustür mit falschen Aussagen unlauter abgeworben. So wurde behauptet, Vattenfall übernehme die Kunden der EWP. „Das ist schlicht falsch! Rechtliche Schritte wurden seitens der EWP eingeleitet“, erklärte Pressesprecher Stefan Klotz am Montag.

Widerspruchsfrist für Haustür-Geschäfte

Der kommunale Versorger rät seinen Kunden, keine Daten wie Vertrags- und Zählernummern preiszugeben und keine Zahlungen zu leisten. „Kunden, die an der „Haustür“ einen Vertrag unterschrieben haben, haben die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 14 Tagen diesem Vertrag schriftlich zu widersprechen“, erklärt die EWP in einer Pressemitteilung.

Nähere Informationen gibt die EWP telefonisch unter 6 61 30 00 oder per E-Mail an kundenservice@ewp-potsdam.de.

Von MAZonline