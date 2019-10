Potsdam

Eckard Veil hat zu Monatsbeginn seine neue Tätigkeit als Technischer Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) aufgenommen. Damit ist die Doppelspitze der EWP gemeinsam mit Sophia Eltrop wieder komplett.

Der 54jährige Heilbronner ist Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau. Seit fast 20 Jahren ist er in Funktionen des Geschäftsführers und Vorstandes in der Energiewirtschaft tätig gewesen. Bis März 2019 war Veil als Alleinvorstand bei der ZEAG Energie AG in Heilbronn aktiv.

Eckard Veil sagte: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe hier in Potsdam, die ich angetreten habe. Wir haben viele interessante Herausforderungen und Projekte von der Wärmeerzeugung bis zum Netzausbau im Energie- und Wasserbereich, ebenso bei den Dienstleistungen. Diese vielen Aufgaben gilt es, gemeinsam im bereichsübergreifenden Zusammenspiel und mit vernetztem Denken zu lösen.“

Die Gesellschafterversammlung der EWP hatte im Mai 2019 auf Empfehlung des Aufsichtsrates Eckard Veil zum neuen Technischen Geschäftsführer bestellt.

Sophia Eltrop ist seit April 2017 EWP-Geschäftsführerin und seit Juli 2017 Geschäftsführerin der Stadtwerke, die sie gemeinsam mit Jörn-Michael Westphal, in Personalunion Geschäftsführer der Pro Potsdam GmbH, führt.

Die Geschäftsführung der EWP hatte sie zusammen mit Ulf Altmann als technischem Geschäftsführer übernommen; der hatte das Unternehmen im November 2018 verlassen, er wechselte als Geschäftsführer zur Nordwasser GmbH.

Von LR Potsdam