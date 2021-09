Potsdam

Ist die Händlerplattform „Ebay Deine Stadt“ für Potsdams Einzelhandel nur eine große Luftnummer? Der Internetriese feiert sein Projekt, doch der örtliche Handel ist nach vier Monaten keineswegs überzeugt.

Ebay: 100 Händler haben 10 Millionen Euro erwirtschaftet

Das Projekt startete in zehn deutschen Städten. In Potsdam nehmen laut einem Ebay-Sprecher rund 100 Händler teil, die in den Webshops unter ebay-deine-stadt.de/potsdam inzwischen zehn Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hätten. „Die Shop-Eröffnungen in den ersten Monaten beweisen, welchen konkreten Mehrwert ,Ebay Deine Stadt’ für den Handel, die Städte und auch uns bei Ebay hat. Schließlich lebt unser Marktplatz von dem vielfältigen Angebot, welches insbesondere der lokale Handel bereithält“, teilt Oliver Klinck, der Geschäftsführer von Ebay Deutschland, mit.

Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs hat von Ebay erfahren, dass die Zahl der teilnehmenden Händler steigt, und verweist auf eine Umfrage des Handelsverbands, wonach Kundschaft sich zunehmend online informiert – und dann den Weg in den stationären Handel suche. „Am Ende werden die Händler entscheiden, ob das Portal angenommen wird. Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Händlern etwas anzubieten und ich bin zufrieden, wenn den Kunden damit Orientierung geboten wird.“

Im Angebot: Mode, exklusive Stifte, Corona-Schnelltests

Ein Blick auf das Portal und eine Umfrage unter Potsdamer Händlern zeigt allerdings schnell, dass der von Ebay gefeierte Erfolg des Projekts gar nicht in der Stadt angekommen ist. Unter den rund 150 angezeigten Webshops im Potsdamer Stadtgebiet finden sich nur wenige Einzelhändler, die überhaupt ein Ladengeschäft haben. Es dominieren Händler, die mit ihren Geschäftsadressen und Lagerräumen in Potsdam sind – und ihre Waren sowieso nur über das Internet vertreiben.

Am Stern hat jemand Mode im Angebot, am Jungfernsee Corona-Schnelltests, in Fahrland exklusive Stifte. Es gibt darüber hinaus registrierte Internetshops, in denen kein einziges Produkt eingestellt ist, das man kaufen könnte. In der Hegelallee wiederum sind gleich vier Online-Shops mit zahllosen Produkten unter der gleichen Geschäftsadresse registriert. Der Inhaber hat sogar noch mindestens zwei weitere Shops mit Adressen im Stadtgebiet, so zeigt es die Ebay-Seite.

Umfrage unter Händlern: Kein Effekt durch Ebay spürbar

Vom großen Geschäft über die neue Plattform des Internetriesen schwärmt keiner der angefragten Händler. „Es kostet sehr viele Nerven und Zeit, bei Ebay zu verkaufen“, sagt Krzysztof Brodawka, der von der Lennéstraße aus unter dem Namen Brodihandel mit Ersatzteilen für Notebooks handelt. Die Ebay-Gebühren sind ihm zudem zu teuer geworden. „Ich habe meine eigene Internetseite und meine Geschäftskunden, die schon lange bei mir kaufen“, sagt er.

Bianka Witschewatsch in ihrem Modestübchen im Potsdamer Stadtteil Zentrum Ost. Quelle: Ebay Deutschland

Bianka Witschewatsch ist mit ihrem „Modestübchen“ in Zentrum-Ost schon lange vor dem Projekt auf Ebay aktiv gewesen. Der Laden liefe gut, aber „es ist sehr schwer einzuschätzen, welche Kunden durch das Projekt in den Laden kommen und welche meine Seite auf Ebay per Zufall entdecken“. Hin und wieder gebe es einige Kunden, die ihr „Stübchen“ auf Ebay entdeckt haben und dann persönlich vorbeikamen. Ihr Laden wird auf dem Portal derzeit sogar als „Shop des Monats“ präsentiert. Davon wusste und merkte sie allerdings bis zur Anfrage der MAZ gar nichts.

Japanische Artikel von „t0ki0handy“

Im Dunkeln steht sie nicht allein. Einige andere Händler berichten ebenfalls, dass sie von dem Projekt nur bedingt mitbekommen haben. „Ich habe seit der Anfrage von Ebay nie wieder etwas gehört“, berichtet Bernd Lorenz, Inhaber des Online-Ladens „t0ky0handy“.

In dem Store bietet er japanisches Werkzeug, Küchengeräte, Taschen und weitere Dinge im japanischen Stil an. Er habe einen Aufkleber für sein Schaufenster zugeschickt bekommen, welcher auf den Online-Handel des Geschäfts hinweist. Den kann sich er höchstens an die eigene Wohnungstür kleben, einen Laden besitzt er nämlich nicht. Auch er kann nicht zuordnen, welche Kunden aufgrund des Projekts bei ihm kaufen. „Ich habe seit April zweimal Sachen innerhalb von Potsdam verkauft. Ob die Kunden über die Projektseite kamen, weiß ich allerdings nicht.“

Andreas Horn ist Inhaber des Musikladens „Musik-Oehme“ in der Jägerstraße. Quelle: Julius Frick

„Wir dachten, dass sich da richtig was tun wird“

Andreas Horn, der Inhaber von Musik-Oehme in der Jägerstraße, findet das Portal grundsätzlich gut. „Es ist ein tolles Projekt, aber viel getan hat sich dadurch nicht“, berichtet er. Im Vorfeld hatten er und seine Mitarbeiter das Angebot im Laden sogar erweitert. „Wir dachten, dass sich da richtig was tun wird.“ Das war bisher allerdings nicht der Fall. Instrumente und Plattenspieler werden selten online gekauft, sondern meist persönlich vor Ort. Wenn Leute in den Laden kommen könne er nicht zuordnen, wer von Ebay kommt und wer das Ladengeschäft in der Straße entdeckt hat. Immerhin kann Horn den besagten Sticker im Gegensatz zu den meisten anderen Online-Händlern des Portals tatsächlich auf ein echtes Schaufenster kleben.

AG Innenstadt und Händlervereinigung Ici äußern sich zurückhaltend

Die Interessenvertreter der Händler äußern sich reserviert. Götz Friederich, Vorsitzender der AG Innenstadt und auch des Potsdamer Wirtschaftsrates, erklärt: „Es ist schön, dass es das gibt – und das war es dann auch. Es ist eine weitere Vertriebsmöglichkeit, ein Einstieg, um einen Onlineshop aufzubauen. Aber es bringt nicht mehr Leute an den Stand. Die Situation des stationären Einzelhandels wird dadurch nicht verbessert und die Innenstadt auch nicht belebt.“ Friederich will den Fokus stattdessen auf die Verweildauer und Aufenthaltsqualität der Innenstadt setzen.

Patrick Großmann (l.) und Dietmar Teickner von der Händlervereinigung Ici. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Sprecher der Händlervereinigung Ici, Patrick Großmann, bestätigt den Eindruck der MAZ vom Ebay-Portal: „Man sieht dort die ganz üblichen Internethändler, die hier ein Warenhaus haben, einen Briefkasten. Aber von der Händlerschaft, die Potsdam ausmacht, sieht man nichts.“ Das Portal sehe zudem „billig“ aus. „Keiner geht wegen dieser Seite in diese Läden“, schätzt Großmann. Ici setze daher auf eine bessere Verzahnung von Off- und Onlinehandel und eine nachhaltige Verbindung beider Vertriebswege. „Daran arbeiten wir und suchen Kooperationspartner.“

Von Peter Degener und Naomi Gyapong