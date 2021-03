Potsdam

Das Kartellamt hat am Mittwoch entschieden, dass Edeka den Real-Markt an der Nuthestraße in Potsdam-Drewitz übernehmen darf – also die zweistöckige Filiale im Stern-Center. Damit kann Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka seine führende Marktposition weiter ausbauen. Edeka wollte ursprünglich 72 Real-Filialen übernehmen.

Von den 51 Real-Filialen darf Edeka nur 44 ohne Auflagen übernehmen – darunter auch Potsdam. Die anderen darf Edeka nur dann übernehmen, wenn Teilflächen des Marktes an andere Wettbewerber abgegeben werden.

Auch Kaufland an Real-Übernahme beteiligt

Der Finanzinvestor SCP hatte 2019 sämtliche Real-Geschäfte von der Metro-Gruppe übernommen und suchte seitdem neue Käufer für die Standorte. „Es ist ein riesengroßer Kuchen, der da verteilt wird“, sagt Real-Sprecher Jablonski. 26 Realmärkte gehen an Kaufland – nicht aber der in Potsdam.

„Wir hatten bei einer Reihe von Standorten die Sorge, dass Edeka mit der Übernahme in den jeweiligen regionalen Märkten zu stark würde. Edeka musste deshalb auf rund 30 Prozent der geplanten Übernahmen verzichten“, betonte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Das Bundeskartellamt will so sicherstellen, dass Verbraucher auch in Zukunft zwischen verschiedenen Lebensmittelhändlern auswählen können. „Diese Auswahlmöglichkeit erzeugt Wettbewerbsdruck auf die Anbieter und sorgt so für bessere Preise, Auswahl und Qualität“, sagte Mundt.

Von Frauke Herweg / mit Material von dpa