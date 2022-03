Potsdam

„Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.“ Mit diesem eigentümlichen Bekenntnis beendet Edgar Selge am Samstagabend seine fast zweistündige Lesung im Potsdamer Hans-Otto-Theater. Der Satz steht auf Seite 131 in seinem Buch „Hast Du uns endlich gefunden“.

Widersprüche belassen

Edgar Selge wird in wenigen Tagen 74 Jahre alt. Über vier Jahrzehnte hat er sich als Theater- und Filmschauspieler einen guten Namen gemacht. „Mein Leben ist schnell vorbeigegangen. Mit 69 habe ich dann viele Sachen abgesagt, um zu schreiben“, erzählt er den mehr als 400 Zuschauern. Info-Radio-Moderator Harald Asel hat keine Mühe, den hageren, nachdenklichen Mann zum Reden zu bringen. „Erst im Alter habe ich gelernt, Widersprüche nicht aufzulösen, sondern zu belassen.“ Selge erzählt, wie er als Junge von seinem Vater oft Prügel und Schläge einstecken musste. Seine Eltern steckten Ende der 1950er Jahre noch in den Ideen des Nationalsozialismus fest und vertraten Sätze wie „Gelobt sei, was hart macht“ und blickten immer noch abschätzig auf Juden. „Ich kann das nur erzählen, ich werte das nicht“, versichert Selge.

Interessante Vaterfigur

Auf den ersten Seiten des Buches lernt der Leser den Vater als bewundernswürdige Persönlichkeit kennen. Der Direktor eines Jugendgefängnisses im westfälischen Herford lebt mit seiner Frau und den vier Söhnen in einer Villa neben der Haftanstalt. Die eigentliche Passion des Vaters gilt dem Klavierspielen und der Aufführung klassischer Sonaten von Beethoven, Mozart, Schumann und Brahms mit einem professionellen Geiger. Den regelmäßigen Hauskonzerten im Wohntrakt der Familie dürfen jedes Mal 80 der 400 Strafgefangenen beiwohnen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aussprechen und Verschweigen

Die Ausgangssituation erinnert an die ebenfalls autobiografisch erzählte Jugend des Schauspieler-Kollegen Joachim Meyerhoff, der neben einer Psychiatrischen Anstalt aufwuchs, die sein Vater leitete. Doch während Meyerhoff mit viel Humor seiner Herkunft in der westdeutschen Provinz zu Leibe rückt, steckt dem 20 Jahre älteren Selge die Nachkriegszeit spürbar in den Knochen. Harald Asel spricht von einer „Melange aus Gewalt und Kunstsinnigkeit, Aussprechen und Verschweigen“. Ein Junge erzähle von seinen Eltern und seinen Brüdern. „Das Alte ist noch da, das Neue meldet sich an“, so Asels Zusammenfassung über das Buch.

Lesung am Samstagabend im Hans-Otto-Theater: Edgar Selge (l.) und Moderator Harald Asel. Quelle: Karim Saab

Widmung von einem Kriegsverbrecher

Selge berichtet, dass er zwei Jahre gebraucht habe, um den richtigen Ton zu finden. Entscheidend sei, dass er ganz aus der Perspektive eines Zwölfjährigen im Präsens erzähle. „Meine beiden älteren Brüder sind Helden für mich, mein Tor zur Welt. Sie sorgen dafür, dass ich meinen Eltern nicht alles glauben muss.“ Die beiden zehn und acht Jahre älteren Brüder Werner und Martin haben ihm zugestanden, dass er ihre Klarnamen benutzen darf. Am Abendbrottisch der Familie nehmen sie zum Beispiel eine kritische Rolle ein, die das spätere Aufbegehren der Achtundsechziger andeutet. So helfen sie dem jungen Edgar, eine persönliche Widmung des verurteilten Kriegsverbrechers Generalfeldmarschall Kesselring einzuordnen, die sich in einem Buch des Vaters findet. Der zum Tode verurteilte Kriegsverbrecher wurde 1952 begnadigt, um die neue Luftwaffe der Bundesrepublik mitaufzubauen.

Hintergrundrecherche

Solche Zusammenhänge hat Selge für sich noch einmal gründlich recherchiert, was man den knappen Einlassungen des Zwölfjährigen aber nicht anmerkt. Auch seine konkreten Reflexionen über die Musikstücke, die den Kindern einen hohen Anspruch und emotionale Tiefgründigkeit mit auf den Lebensweg geben, haben Hand und Fuß. Schließlich hat Selge selbst Musikwissenschaft, Philosophie und Germanistik studiert, bevor er sich 1974 in München zum Schauspieler ausbilden ließ.

Details als Fiktion

Selge weiß nur zu gut, dass der autobiografische Ansatz seines Buches eine Fiktion ist. Denn die vielen Details, die er nach mehr als sechs Jahrzehnten zur Sprache bringt und um die er sich aufrichtig bemüht, sind natürlich nur noch eine Annahme. „Je genauer ich bin, desto fremder werde ich mir“, heißt es einmal im Buch. Und im Gespräch bekennt Selge: „Wir brauchen Fiktionen, um uns der Wahrheit zu nähern.“ Leider brachte Moderator Asel die Rede nicht auf Selges Schwiegervater Martin Walser. Dabei wäre es doch interessant gewesen, ob dieser zuverlässigste literarische Chronist der Bundesrepublik Selges Buch gelesen hat.

Spektakulärer Unfall

Bevor der 73-jährige Debütant einen weiteren Ausschnitt vorliest, sagt Asel: „Wir haben das Glück, dass der Autor ein Schauspieler ist, der seinem zwölfjährigen Ich seine Stimme leiht.“ Selge liest mit neutralem Tonfall, entspannt, in einem wohltuendem Tempo. Nur einmal verstellt er die Stimme leicht, als er den schlesischen Dialekt eines Fahrlehrers nachahmt, bei dem seine Mutter vergeblich Hunderte Stunden nimmt, denn auf dem Hof steht schon seit einem halben Jahr ein ungenutzter VW-Käfer. Dieser Schwank, den das Leben geschrieben hat, endet mit einem spektakulären Unfall und sorgt kurz für heiteres Lesebühnen-Feeling.

Neuer Mensch, neue Zeit

Der Mann auf der Bühne verkörpert zugleich zwei schwerwiegende Grunderfahrungen. Als Individuum weiß er, wie wichtig es für die Herausbildung einer Persönlichkeit ist, Regeln zu übertreten. Und als Zeitzeuge kann er bezeugen, wie anstrengend es für eine Gesellschaft ist, eine neue Zeit zu beginnen.

info Edgar Selge: Hast Du uns endlich gefunden. Rowohlt, 300 Seiten, 24 Euro.

Von Karim Saab