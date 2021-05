Potsdam/Glindow

Er wollte töten und er wollte dabei ganz sichergehen: Wenigstens vier Minuten lang hat Wolfgang L. (65) seine Frau (40) unter Wasser gedrückt, nachdem er mit dem Messer wuchtig und gnadenlos auf sie eingestochen hatte. Vier Minuten, in denen die Kinder des Paares (12, 15) am Ufer standen und schrien, den Vater anflehten, bettelten, von der Mutter abzulassen. Vier Minuten, in denen sich Dorota L.s Blut mit dem Wasser des Gartenteichs mischte und darin noch wie ein Schleier hing, als längst wieder Ruhe eingekehrt war in dem Ferienidyll in Glindow, wohin sie sich vor ihrem jähzornigen Mann geflüchtet hatte.

„Wenn wir jetzt vier Minuten miteinander schweigen würden, käme uns das wie eine Ewigkeit vor“, sagt Richter Theodor Horstkötter, Vorsitzender der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Potsdam. Nach neun Verhandlungstagen hat die Kammer Wolfgang L. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte zudem – wie von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage gefordert – die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass Wolfgang L. nahezu keine Chancen hat, nach 15 Jahren auf Bewährung freizukommen. Wolfgang L. kündigte noch im Gerichtssaal an, Revision zu beantragen.

Er sieht sich als Opfer – und alle anderen, vor allem die eigenen Kinder, die vor Gericht gegen ihn ausgesagt hatten, als Lügner. Wolfgang L. hatte ein Teilgeständnis abgelegt und sich ohne Rücksprache mit seinem Anwalt damit verteidigt, in Notwehr gehandelt zu haben: Seine Ehefrau habe versucht, ihn zu vergiften, habe ihn mit dem Messer bedroht; er habe ihr dennoch gesagt, wie sehr er sie liebe, aber sie habe geantwortet, immer nur sein Geld gewollt zu haben – dann habe er ihr die Hand mit dem Messer darin umgedreht und zugestochen. „Wenn man diese Geschichte hört, könnte man sagen, dass sie aus einem billigen Groschenroman stammt“, sagt Theodor Horstkötter, „diese Geschichte ist völlig absurd, konstruiert, an den Haaren herbeigezogen und aus sich heraus kaum glaubhaft.“ Die Wahrheit des Gerichts sei eine andere. Sie orientiere sich an den Aussagen der Zeugen, die ein klares, in sich schlüssiges Bild des Tatgeschehens gegeben haben. Sie orientiere sich an objektiven Beweisen, die dieses Bild bestätigen.

„Sie sind nicht der bedauernswerte Ehemann“

Die Wahrheit des Gerichts: Wolfgang L. hat seine Frau wie seinen Besitz behandelt, wie ein Objekt. Er konnte nicht akzeptieren, dass sie sich getrennt hatte. Zudem gönnte er ihr das Glück und den Neuanfang mit einem anderen, jüngeren Mann nicht. „Das lässt Ihr Ego einfach nicht zu. Sie haben beschlossen, sie hat kein Recht mehr zu leben – Sie werden ihrem Leben ein Ende setzen. Und das machen sie am 11. Mai 2020.“ Aber: „Sie sind nicht der bedauernswerte Ehemann, der hinters Licht geführt wurde und vor dem Scherbenhaufen einer gescheiterten Beziehung steht. Sie haben selbst die Ursache für die Trennung gesetzt, weil Sie Ihre Ehefrau schlecht behandelt haben – die Trennung war eine notwendige, nachvollziehbare Konsequenz.“

Wolfgang L. habe seine Frau dafür bestrafen wollen, dass sie seinem Willen nicht nachkam: „Für Sie hatte sie deshalb den Tod verdient. Und Sie haben den Moment ausgekostet.“ Zwei Mordmerkmale – das der Heimtücke und das der niedrigen Beweggründe – hat das Gericht ausgemacht. Ein drittes – das der Grausamkeit – sei tangiert. Wolfgang L. habe die Tat geplant und bewusst die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau ausgenutzt. Er sei zudem bereit gewesen, die Waffen – ein Messer mit 17 Zentimeter langer Klinge und eine Schreckschusspistole – gegen jeden einzusetzen, der sich ihm in den Weg stellen würde. Dem Sohn, der der Mutter helfen wollte, schoss er aus nächster Nähe ins Gesicht. Das Gericht hat Wolfgang L. tateinheitlich auch wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetzt verurteilt.

„Das war ungeheuerlich, das war geschmacklos“

Beeindruckt haben im Prozess die Kinder: „Wenn vor den eigenen Augen die Mutter getötet wird – das vergisst man nicht. Das fräst sich ins Gedächtnis ein.“ Dennoch haben die Kinder ruhig, sicher, ohne Übertreibungen, sachlich und beherrscht ausgesagt. „Dass Sie, Herr L., in Ihrem letzten Wort meinten, Ihre Kinder an ihre Wahrheitspflicht erinnern zu müssen, das war ungeheuerlich, das war geschmacklos.“

„Ihr seid stark und mutig genug, euer Leben in die Hand zu nehmen“

Der Vorsitzende richtet noch einmal direkt an die Kinder: „Ich hoffe, dass ihr nach diesem Prozess so etwas wie inneren Frieden findet. Es ist klar, dass großer Schmerz und Trauer auf euch lasten. Ich wünsche euch, dass ihr schon möglichst bald zuversichtlich und hoffnungsfroh in die Zukunft schauen werdet – und wie wir euch hier kennengelernt haben, seid ihr stark und mutig genug, euer Leben in die Hand zu nehmen. Dafür wünsche ich euch alles Gute.“

Auch für Wolfgang L. hat der Vorsitzende einen Wunsch übrig: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie selbstkritisch mit sich umgehen und die Tat reflektieren und dass Sie, wenn Sie zu anderen, hoffentlich besseren Erkenntnissen gekommen sind und wenn Ihre Kinder es wünschen, eine Aussöhnung mit ihnen suchen. Vielleicht kommt ein Wort des Bedauerns über ihre Lippen – das sollte auch Ihnen möglich sein.“

Deutliche Worte des Verteidigers im MAZ-Interview

Von Nadine Fabian