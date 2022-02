Ehemaliger Häftling des KGB-Gefängnisses in der Leistikowstraße ist tot 

Potsdam

Einer der letzten Zeitzeugen des Potsdamer KGB-Gefängnisses im “Verbotenen Städtchen“ am Pfingstberg ist tot. Peter Seele ist im Alter von 93 Jahren am Montag, den 31. Januar, in Potsdam gestorben. Der ehemalige Häftling des sowjetischen Untersuchungsgefängnisses in der Leistikowstraße 1 war seit den 1990er Jahren als Zeitzeuge aktiv.

Peter Seele verschwieg amerikanische Kriegsgefangenschaft

„Peter Seele hinterlässt eine große Leerstelle. Über viele Jahre war er regelmäßig bei unseren Veranstaltungen zugegen, berichtete Schulgruppen immer wieder von seinen Hafterlebnissen und nahm an Gedenkzeremonien teil. Als Zeitzeuge steuerte er außerdem wichtige Informationen zur Erforschung des Haftortes bei und übergab Erinnerungsstücke für unsere Sammlung“, sagte die Leiterin der Gedenkstätte Leistikowstraße Ines Reich in einer Pressemittelung über den Verstorbenen.

Das Gebäude des früheren KGB-Gefängnisses in der Leistikowstraße ist heute eine Gedenkstätte. Quelle: dpa/Ralf Hirschberger

1928 wurde Peter Seele im thüringischen Mühlhausen geboren, er verbrachte den Großteil seiner Kindheit jedoch in Potsdam. Dort absolvierte er eine Lehre als Dreher und Maschinist bei den Arado-Flugzeugwerken in Potsdam-Babelsberg. Nach dem Militärdienst arbeitete Peter Seele ab 1949 als Kraftfahrer und Maschinist für die sowjetischen Besatzungstruppen in Potsdam. Bei seiner Einstellung verschwieg Seele, dass er sich zuvor einige Monate in amerikanischer Kriegsgefangenschaft verbracht hatte.

Mit 22 Jahren wurde er in der Leistikowstraße inhaftiert

Zwei Jahre später, am 9. Oktober 1951 wurde der damals 22 Jahre alte Seele vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet – wegen Verdacht auf Spionage. Erst wurde der Potsdamer im MGB-Gefängnis Lindenstraße und in der Villa Ingenheim festgehalten, dann kam er in das Gefängnis Leistikowstraße. Dort hielt die sowjetische Militärspionageabwehr Peter Seele bis März 1952 in Haft. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn wegen Spionage für den britischen Geheimdienst zu 25 Jahren Strafarbeitslager. Bis 1953 leistete er Zwangsarbeit im Bergbau des GULAG-Lagers Workuta im Norden Russlands.

Im Dezember 1955 wurde er in die Bundesrepublik entlassen, kehrte jedoch kurze Zeit später nach Potsdam zurück und fing dort an in der städtischen Sportverwaltung zu arbeiten. Die Hauptmilitärstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation rehabilitierte Peter Seele erst Jahre später – im August 2000.

In der Leistikowstraße 1 in Potsdam befand sich von 1945 bis in die 1980er Jahre das zentrale Untersuchungsgefängnis der sowjetischen militärischen Spionageabwehr. Wie viele Menschen der Geheimdienst dort gefangen hielt, ist nicht bekannt.

