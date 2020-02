Joops Ex-Hausdiener auf der Anklagebank

Potsdam

Hätte er Karriere auf den Laufstegen in Paris, London, Mailand und New York machen können? „ Wolfgang Joop hat mich mal angesprochen, zwecks Modeln“, sagt Timo M.: „Dann habe ich mich tätowieren lassen und er wollte mich nicht mehr.“

Ein Hingucker ist Timo M. auch ohne Posen und Blitzlichtgewitter: Der Vollbart gepflegt, das Haar gestylt, das Outfit auffällig, Uhr und Armband sind dick und funkeln mit den Handschellen um die Wette. Auch die Liste der Tatvorwürfe, für die der Potsdamer seit Dienstag vor dem Landgericht geradestehen muss, ist ein Hingucker: Einbruch und Beleidigung stehen unter anderem drauf, Nötigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte räuberische Erpressung und einiges mehr. Timo M. hat mit seinen gerade mal 24 Jahren offenbar Karriere als Kleinkrimineller gemacht – auf der Anklagebank gibt er allerdings das Unschuldslamm. Er räumt zwar einige der Taten ein – Schuld aber, sind seinen Schilderungen zufolge immer die anderen.

„In der Sekunde habe ich nicht nachgedacht“

Der Mann zum Beispiel, dem er auf einer Rolltreppe am Potsdamer Hauptbahnhof ohne Vorwarnung in den Rücken tritt? – Timo M. sagt, er habe den Zug schaffen wollen. Die Rolltreppe sei voll mit Menschen gewesen. „Ich habe gesagt, dass ich da durch muss, aber keiner hat sich bewegt. In der Sekunde habe ich nicht nachgedacht. Es tut mir leid.“

Oder der Polizist in Zivil, der zufällig einen Streit zwischen Timo M. und einem Bekannten beobachtet und schlichten will – und dem M. mit einem Faustschlag die Nase bricht? Er sei nicht als Polizist zu erkennen gewesen, sagt M. – sonst hätte er „selbstverständlich“ nichts getan. „Ich dachte, es sei ein Komplize von Arthur.“ – Mit dem habe er zuvor ein ernstes Wörtchen reden wollen, weil er am Bassinplatz Drogen an die minderjährige Schwester eines Kumpels vertickt habe. „Ich wollte nichts Böses“, beteuert M.: „Ich habe nichts im Schilde geführt.“

„Ich lasse mich ziemlich schnell provozieren“

Es beginnt meist mit Kleinigkeiten, dass Timo M. außer Rand und Band gerät. Ein Busfahrer, der ihm an einem dunklen Dezemberabend auf dem unbeleuchteten Rad die Vorfahrt genommen haben soll – wird beschimpft und bedroht. Der Nachbar, der M.s Freundin „nach oben“ einlädt, wenn der das Haus verlässt – muss sich vor einem Pflasterstein ducken. Ein Kassierer, der die Warteschlange nicht so schnell abarbeitet, wie’s M. gern hätte – wird zusammengeschlagen. „Ich lasse mich ziemlich schnell provozieren“, sagt Timo M.

Die „Schuld der anderen“ – die Schuld des Vaters, der Mutter, der Lehrer, der falschen Freunde – zieht sich durch das Leben des Timo M. Seinen leiblichen Vater kenne er nicht: „Er hat meine Mutter im Schlaf verlassen“. Timo M. wächst mit einem Stiefvater auf, das Verhältnis zu ihm und zur Mutter – sie habe mittlerweile mit ihm abgeschlossen – beschreibt er seit eh und je als angespannt, die Kindheit als nicht schön: „Ich wurde von den beiden sehr oft geschlagen“. Die 4. Klasse habe er wiederholen müssen, in der 8. Klasse habe er keine Lust mehr auf die Schule gehabt, „weil der Unterricht so monoton, einfach langweilig gestaltet“ war. Nach der Neunten verlässt er die Schule: „Ich wollte arbeiten gehen und Geld verdienen.“

Seine Clique ist ständig auf Droge

Timo M. kommt früh mit Drogen in Kontakt – durch einen Sozialarbeiter, wie er sagt. „Mit 14 habe ich im Ferienlager zum ersten Mal Bekanntschaft mit Marihuana gemacht. Mit 17 habe ich richtig angefangen.“ Ecstasy, Speed, Kokain, LSD, Tilidin – er macht vor nichts Halt. „Abwechslung eben“, sagt Timo M. – er habe auch Heroin geraucht. Gelegenheit macht Junkies. In M.s Fall geht die Gelegenheit in einer Drewitzer Wohnung ein und aus. Timo M. ist monatelang obdachlos, als er dort abhängt und ab und – wie er gesteht – zu Einbrüchen loszieht. Die Clique sei ständig auf Droge gewesen, erzählt M. „Das war unser einziger Tageshinhalt.“ Auch heute, nach fünf Monaten in Untersuchungshaft, würden seine Gedanken noch oft um Drogen kreisen. Und um die Bundeswehr.

Sein großer Traum: Einzelkämpfer. Es habe gar nicht mal so schlecht ausgesehen mit seiner Bewerbung: „Dann hatte ich einen Blitzgedanken und bin zu Wolfgang, habe geklingelt und gefragt, ob ich bei ihm arbeiten kann.“ Drei, vier, fünf Monate habe er im Garten gewerkelt: „Dann habe ich alles machen müssen.“ Als „Hausdiener“ habe er Termine geplant, Einkäufe erledigt, geputzt, repariert: „Alles, was ansteht, alles auf Abruf.“ Er habe nicht nur „bei Herrn Wolfgang Joop“ gearbeitet, er habe sich selbstständig gemacht und sei auch für andere „gehobene und prominente Leute“ im Einsatz gewesen, „wenn man mich angerufen oder angeschrieben hat. Ich war auch international arbeiten – in Paris, auf Ibiza.“

Der Staatsanwalt hält die Aussagen des Angeklagten für Müll

Sein Hausdiener-Einkommen beziffert Timo M. auf Nachfrage von Staatsanwalt Peter Petersen mit monatlich 2000 bis 5000 Euro netto. „Dafür, ab und zu eine Tüte Milch zu holen und den Flur zu feudeln, verdient man mehr als ein Staatsanwalt?“ Petersen schäumt. „Das ist doch lachhaft! Sehe ich aus wie Karl Dummbull?“ Für den Staatsanwalt ist vieles, das M. am ersten Verhandlungstag aussagt, schlicht und einfach „Müll, eine schwachsinnige Geschichte“. – Die Verhandlung wird am 13. Februar fortgesetzt.

Die Tatvorwürfe gegen Timo M. Das Landgericht hat für die Hauptverhandlung mehrere Anklagen verbunden. Timo M. (24) wird vorgeworfen: Im Januar 2019 soll er mit einem Komplizen in ein Kosmetikstudio am Humboldtring eingebrochen sein. Die Männer türmen, als ein Passant mit seinem Hund vorbeikam. Timo M. hat den Einbruch vor Gericht gestanden. Im März 2019 soll er einen Bekannten in dessen Wohnung im Zentrum Ost mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben – ansonsten werde er ihn töten. Timo M. behauptet, man sei sich auf einem Parkplatz nahe der Wohnung zufällig über den Weg gelaufen und in Streit geraten. Er habe aber kein Messer dabei gehabt und niemanden mit dem Tod bedroht. Im Juni 2019 soll er mit einem Mittäter in einen Friseursalon in der Gutenbergstraße eingebrochen sein – das hat er zugegeben. Auch, dass er dort einen Tresor aus der Wand gerissen und in einem Busch am Bassinplatz aufgebrochen hat. Das verwahrte Geld habe man sich geteilt, die teuren Scheren wollte man verkaufen. Im September 2019 – auch das räumt M. ein – ist er in das Restaurant „Piazza Toskana“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingebrochen. Beute: Ein i-pod und zwei Flaschen Bananensaft. Als er wenig später von Polizisten gestellt wird, soll er sich laut Anklage widersetzt und die Beamten mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Er behauptet, dass er sich weder gewehrt noch die Polizisten angegriffen habe. Im Dezember 2018 soll er im Lottoladen im Hauptbahnhof randaliert und einen Verkäufer zweimal die Faust ins Gesicht geschlagen haben. Grund: Die Bedienung war ihm zu langsam. Im November 2018 soll er seine damalige Freundin als Miststück, Schlampe und mehr beleidigt und einem ihr zu Hilfe eilenden Nachbarn gedroht haben: „Ich mach dich kaputt“. Im September 2018 soll er im Radparkhaus am Bahnhof ein Licht gestohlen haben. Von einem Mitarbeiter darauf einige Tage später angesprochen, soll er diesen beleidigt, geschlagen und bedroht haben: „Wenn du mich anfasst, bist du tot“. Im Juni 2018 soll er einen Haustechniker im Marktcenter beleidigt und geschlagen haben. Der Mann hatte ihn laut Anklage darauf hingewiesen, dass man im Center nicht mit dem Rad fahren dürfe. Im Dezember 2017 soll er sich mit dem Rad am Nauener Tor vor einen Linienbus gestellt und diesen eine halbe Stunde an der Weiterfahrt gehindert haben. Er sagt, der Busfahrer habe ihm zuvor die Vorfahrt genommen – er habe eine Entschuldigung erwartet. Im gleichen Monat soll sich M. mit einem Nachbarn gestritten und ihn mit einem Pflasterstein beworfen haben: „Ich breche dir die Kehle“. Im September 2017 soll er einen Bekannten bedroht haben. Der Mann floh in ein Taxi, das vor dem Klinikum stand – M. setzte sich ebenfalls in den Wagen und hinderte den Fahrer daran, zu starten. Als ein Bundespolizist in Zivil, der zufällig Zeuge des Vorfalls wurde, einschritt, brach M. ihm mit einem Faustschlag die Nase. Im Februar 2017 soll er am Hauptbahnhof einen vor ihm auf der Rolltreppe stehenden Mann unvermittelt in den Rücken getreten haben; dieser konnte sich festhalten und einen Sturz verhindern. – M. sagt, er habe die Bahn schaffen wollen, aber die Menschen auf der Rolltreppe hätten keinen Platz gemacht. nf

Von Nadine Fabian