Die Ehrung ist erneut aufgeschoben

Babelsberg/Teltower Vorstadt

Die Gedenktafel oder Stele für die jüdische Philosophin und Publizistin Hannah Arendt (1906–1975) an ihrem zeitweiligen Wohnhaus in der Babelsberger Merkurstraße 3 verzögert sich erneut.

Im Juni hatte das Rathaus auf Anfrage der Fraktion Die Andere den 14. Oktober als Geburtstag von Hannah Arendt als möglichen Termin genannt. Dabei blieb es aber nicht, so eine Rathaussprecherin am Montag auf MAZ-Anfrage.

Der Grund: Bei der Umsetzung gebe es noch Abstimmungsbedarf „bezüglich Textmenge und Gestaltung“. Insbesondere sollten die Wünsche des Haus- und Grundstückseigentümers Berücksichtigung finden. Unklar ist zudem noch immer, in welcher Form an Hannah Arendt erinnert werden soll.

Für die Wahl zwischen Stele oder Tafel stünde noch ein Vor-Ort-Termin mit dem Hauseigentümer und dem Vorsitzenden der Gedenktafelkommission aus.

Hannah Arendt im Jahr 1958. Quelle: dpa

Ziel bleibe die Anbringung der Tafel oder Stele noch in diesem Jahr, so die Sprecherin. Der 14. Oktober sei zwar als möglicher Termin genannt worden, der 4. Dezember als Todestag von Hannah Arend eigne sich aber ebenso.

Hannah Arendt wurde weltberühmt durch die publizistische Begleitung des 1961 in Jerusalem geführten Prozesses gegen Adolf Eichmann, einen maßgeblichen Organisator des Massenmordes der Nazis an den europäischen Juden. Sie prägte dabei den hochumstrittenen Begriff von der „Banalität des Bösen“.

Ende der 1920er Jahre wohnte Hannah Arendt in der Merkurstraße 3, 1929 heiratete sie im damaligen Nowawes.

Die Ehrung ist 2016 vom Stadtverordneten Sascha Krämer vorgeschlagen, der auf vergleichbare Gedenktafeln an ihrem Geburtshaus in Hannover, an ihren zeitweiligen Wohnadressen in Marburg, Heidelberg und Berlin-Steglitz verwies.

Im Dezember 2016 beschlossen die Stadtverordneten auf Antrag der Linken, dass die Stadt die Voraussetzungen für das Anbringen einer Tafel und die Möglichkeit einer Finanzierung aus städtischen Mitteln prüfen sollte.

Im Februar 2017 teilte das Rathaus mit, alle Voraussetzungen seien gegeben: Grundstückseigentümer und Gedenktafelkommission hätten zugestimmt, die 900 Euro Kosten würden von der Stadt übernommen.

Zwei Jahre später ergab sich weiterer Klärungsbedarf. Die Anderen hatten nachgefragt, warum die Gedenktafel „bis heute noch nicht angebracht“ sei. Plötzlich stand wieder ein Finanzierungsproblem: üblicherweise erfolge die Finanzierung „durch den Antragsteller“, schrieb die Verwaltung nun.

Als Problem erwies sich nun auch der Text. Die „erforderliche Textmenge“ sei mit 200 Zeichen zu umfangreich für die „geplante Tafelgröße“.

Gedenktafelkommission und Grundstückseigentümer erarbeiteten „daher alternative Lösungsansätze“. Im Juli sollte das Ergebnis vorliegen. Als Termin der „Fertigstellung“ werde der 14. Oktober „angestrebt“.

Viel getan hat sich seither nicht, wie die MAZ-Nachfrage im Rathaus ergab. Noch immer sind Textmenge und die Frage Tafel oder Stele offen.

Der Stadtverordnete Krämer kommentierte den Stand am Montag mit Bedauern: „Ich hoffe, sie schaffen es noch dieses Jahr, Zeit genug war ja.“

Die Gedenktafel in Babelsberg sollte die zweite Würdigung Hannah Arendts in Potsdam sein, nachdem 2017 bereits das Gymnasium in Potsdam-West nach ihr benannt wurde.

Eine weitere Ehrung steht mit dem Bau des neuen Wohnviertels für 750 Bewohner zwischen der Kolonie Daheim und der Heinrich-Mann-Allee in der Teltower Vorstadt an. Im September hat der Kulturausschuss beschlossen, dass eine der sechs Planstraßen nach Hannah Arendt benannt wird.

Weitere Paten für Straßennamen in diesem Viertel sind die Architektin Emilie Winkelmann (1875-1951), der Genossenschaftspionier Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), der Geodät Johann Jacob Baeyer (1794-1885), die Potsdamer Kunstpädagogin Suse Ahlgrimm-Globisch (1920-2004) und der Gewerkschafter Jakob Kaiser.

Der zentrale Quartiersplatz soll den Namen der Bismarck-Enkelin und im Widerstand aktiven NS-Gegnerin Hannah von Bredow (1893-1971) tragen.

Von Volker Oelschläger