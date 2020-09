Eiche: „Onkel Emil“ wird abgerissen

Eiche/Waldstadt

Mehr als 100 Jahre lang war die Adresse Kaiser-Friedrich-Straße 2 in Eiche ein beliebter Treffpunkt. Der „Gasthof zum Deutschen Kronprinzen“ wurde nach dessen Inhaber Emil Schwarze bald zu „Onkel Emil“ im Volksmund der Eicher und blieb es sogar, als zuletzt ein indisches Restaurant der Pächter der Räume war.

Doch mit Gastronomie an dieser Adresse ist nun endgültig Schluss. Das Restaurant musste bereits im März dieses Jahres ausziehen, weil die Eigentümer des Hauses andere Pläne haben – und Gastronomie gehört nicht dazu, wie jetzt bekannt wurde. Stattdessen soll das Haus abgerissen werden. Auch der langgestreckte Hang direkt dahinter soll von Altbauten befreit werden. Der Eigentümer des Grundstücks plant stattdessen den Bau von sieben Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage.

Anstelle des Restaurants entsteht ein Mehrfamilienhaus

Im Ortsbeirat von Eiche wurden Zweifel an der Verträglichkeit des umfangreichen Bauvorhabens mit der Umgebung geäußert. Die Bauverwaltung allerdings hat keine Handhabe, wie Stadtplanungschef Andreas Goetzmann jüngst den Stadtverordneten erklärt hat.

Es gibt eine Bauvoranfrage an die Verwaltung und „intensive Diskussionen was an dieser Stelle genehmigungsfähig ist“, so Goetzmann. Gestritten wurde demnach vor allem darüber wie groß der sogenannte Fußabdruck der sieben Neubauten sein darf. Dazu wurde die Umgebung betrachtet. Im Hang werden recht kleine Häuser entstehen, aber anstelle von „Onkel Emil“ planen die Eigentümer einen Bau mit mehr als 400 Quadratmeter Grundfläche.

Das Ergebnis: Auch das gegenüberliegende Apartmenthotel „Kaiser Friedrich“ hat eine solche Größe, weshalb die Verwaltung dem Nachbarn diese Dimension nicht verweigern kann.

Hinter dem leeren Restaurant ist ein großes Grundstück in Hanglage, das nun mit Mehrfamilienhäusern bebaut wird. Quelle: Peter Degener

Verwaltung und Eigentümer verhandeln noch über Gebäudehöhen

Was die Höhen der sieben Gebäude angeht, gibt es laut Goetzmann aber „noch erheblichen Beurteilungsbedarf“. So sieht der Entwurf vor, dass die Häuser am Hang so in das Gelände modelliert werden, dass auch die Kellergeschosse nach Süden offen liegen. Damit wird ein zusätzliches Wohngeschoss geschaffen. „Darüber wird noch kritisch nachgedacht“, deutete der Stadtentwicklungs-Chef noch Änderungswünsche der Behörde an.

Die Hoffnung vieler Eicher, dass womöglich die Gaststätte wiederbelebt wird, ist durchaus groß. „Es gibt für einen Eigentümer das Recht, den Bestand weiter zu nutzen, aber es gibt keine Pflicht dazu“, erklärte Goetzmann dazu. Das heißt: Man könnte einen Antrag auf gastronomische Nutzung nicht versagen, aber wenn der Investor lieber Wohnungen bauen will, kann man ihn daran nicht hindern.

Das Restaurant "Zum Keiler" in der Waldstadt I in der Friedrich-Wolf-Straße steht bereits seit Ende 2018 leer und soll abgerissen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Zum Keiler“ in Waldstadt I wird auch nicht mehr öffnen

Einen ähnlichen Fall gibt es gerade in Waldstadt I. Schon seit Ende 2018 steht dort die frühere Gaststätte „Zum Keiler“ leer. Auch dort will der Eigentümer den Bestandsbau an der Ecke von Friedrich-Wolf-Straße und Johannes-R.-Becher-Straße abreißen.

„Uns ist bekannt, dass seit 2018 mit einem Bauvorbescheid die Errichtung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses geplant ist. Es gibt aber noch keinen Bauantrag“, erklärt der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) dazu auf Linken-Anfrage in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung.

Von Peter Degener