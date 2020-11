Eiche/Golm

Es ist kurz vor acht Uhr an einem Mittwochmorgen. Am Alten Mörtelwerk ist nicht viel los. Vereinzelt flitzen Radfahrer den leichten Hügel hinunter, ein paar Autos fahren die Straße entlang, eine Kundin verlässt gerade die hier ansässige Filiale der Bäckerei Kühnbaum, eine andere kauft mehrere Brötchen und ein bisschen Kuchen. Für das Frühstück mit dem Mann, sagt sie, sie habe Urlaub, der Kuchen ist für ein kleines Kaffeekränzchen am Nachmittag – und schon ist sie wieder weggerauscht.

Oben Am Alten Mörtelwerk befindet sich ein kleines Zentrum des Potsdamer Ortsteils Eiche, neben dem Bäcker befinden sich unter anderem eine Fahrschule, ein Kosmetik Studio, ein Lotto-Laden mit Hermes Paketshop und die Fleischerei Zierrath. Hier wird es vor allem zur Mittagszeit voll, besonders ältere Menschen und Arbeiter nehmen das Mittagsangebot wahr. Hausmannskost gibt es, wie Fleischereiinhaberin Monika Zierrath sagt. Linsensuppe bietet sie manchmal an, süß-saure Eier oder Wurstgulasch – coronabedingt derzeit allerdings nur zum Mitnehmen. „Den Leuten schmeckt es“, sagt Zierrath, ein älterer Herr in der Schlange nickt dazu nachdrücklich.

Monika Zierrath vor ihrer Fleischerei Zierrath in Eiche. Quelle: Bernd Gartenschläger

„ Monika , hast du noch Rippchen da?“

Überhaupt wird Monika Zierrath ständig zugenickt, viele Menschen grüßen im Vorbeigehen. Seit 18 Jahren führt sie gemeinsam mit ihrem Mann die Fleischerei vor Ort, die gelieferten Fleischteile beziehen sie fast nur aus Deutschland, manche auch regional. „Das geht natürlich bei bestimmten Spezialitäten nicht, Serrano Schinken kommt nun mal aus Spanien“, sagt sie. Das Mittagessen ist immer selbstgekocht. Um 5 Uhr steht Monika Zierrath jeden Tag im Laden, damit alles pünktlich vorbereitet ist. Um 18 Uhr schließt ihr Laden, gegen 18.30 Uhr ist meistens Feierabend. Lange Tage also. „Das ist eine Gewohnheitssache“, sagt Zierrath dazu schlicht.

Die 61-jährige Urpotsdamerin lebt selbst in Eiche, das sie „schon als ein bisschen dörflich“ beschreibt. Ihr persönlich fehle aber nichts. „Ich stehe ja eh den ganzen Tag im Laden“, sagt sie und lacht. Nur, dass die Postfiliale nebenan zugemacht hat, sei schade. Und eine Querverbindung zum Jungfernsee mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde sie sich wünschen.

Obwohl es im benachbarten Golm einen Rewe gibt und in der Kaiser-Friedrich-Straße gerade erst ein neuer Netto eröffnet hat, hat sie weiterhin Stammkunden, erzählt sie. „Ich merke schon, dass sich das Einkaufsverhalten in den letzten Jahren verändert hat“, räumt sie ein. „Die Leute haben gerne alles an einem Ort.“ Ob sie sich viele Sorgen macht? „Ach wissen Sie, gewisse Sorgen müssen Sie sich immer machen.“ In dem Moment ruft ihr eine Kundin in der Schlange zu: „ Monika, hast du noch Rippchen da?“ „Ja, hab ich“, sagt Zierrath und verschwindet wieder im Laden.

Keine Großstadt und trotzdem alle vor Ort

Auch Carmen Huber und Dennis Aulich kaufen bei Zierraths ein. Das Paar lebt mit seinen beiden Söhnen Nicholas und Dominic ganz in der Nähe im Wildapfelweg. Im Sommer 2018 ist die Familie von Berlin hergezogen, Eiche kennt das Elternpaar aber schon seit zwölf Jahren, gute Freunde haben hier gewohnt. „Wir haben vorher in Pankow gelebt und wollten raus aus der Großstadt“, erzählt Carmen Huber. „Hier ist es landschaftlich schön, keine Großstadt mehr und trotzdem hat Potsdam alles, was man braucht.“

Die 41-Jährige arbeitet in der Innenstadt, Dennis Aulich in Charlottenburg. „Die Anbindung über den Bahnhof Golm nach Berlin ist ideal“, sagt der 42-Jährige. Ansonsten fährt die Familie viel mit dem Rad. Der siebenjährige Nicholas besucht seit diesem Jahr die Ludwig-Renn-Grundschule in der Kaiser-Friedrich-Straße, der vierjährige Dominic geht in die Kita „Wilde Früchtchen“ – und möchte schon alles machen, was der große Bruder auch kann. „Ich habe schon ein Notizheft“, erzählt er stolz. Woraufhin der Ältere verrät: „Da schreibt er Quatschwörter rein.“ Beide Kinder haben viele Freunde in der Nähe, wie die Eltern erzählen: „Sie können sich hier auch gefahrlos alleine besuchen“, sagt Carmen Huber.

Familie Huber/Aulich aus Eiche: Dominic (4) und Nicholas (7) mit ihren Eltern Carmen Huber (41) und Dennis Aulich (42). Quelle: Bernd Gartenschläger

Ausflüge in die Natur von Eiche

Das Verhältnis zu den Nachbarn sei sowieso gut, alle seien freundlich, bei der älteren Dame nebenan durften die Jungen beispielsweise schon mal Lego bauen. Und auch sonst fehlt der Familie nichts – auch nicht die nicht vorhandene Gastronomie vor Ort. „Mit den Kindern ist essen gehen eher schwierig und wenn, dann unternehmen wir gezielt Ausflüge“, sagt Carmen Huber.

Ausflüge kann man übrigens auch nach Eiche selbst ganz wunderbar unternehmen: In das Landschaftsschutzgebiet „Katharinenholz“ mit Großem und Kleinem Herzberg zum Beispiel. Oder man holt sich die Natur in die eigenen vier Wände, so wie es viele Kunden von Bärbel Schmidt in diesem Jahr getan haben. Die 55-jährige Blumenbinderin und studierte Gartenbauerin feiert in 2020 mit ihrem Blumenladen in der Kaiser-Friedrich-Straße 20-jähriges Bestehen. Ursprünglich stammt sie aus Thüringen, mit ihrem Mann ist sie nach Potsdam gekommen, in Eiche ergab sich die Möglichkeit, einen Laden zu eröffnen und somit hat sie sich selbstständig gemacht.

Bärbel Schmidt in ihrem Blumenladen in Eiche. Quelle: Varvara Smirnova

Ein Blumenladen für mehrere Generationen

Obwohl sie, wie alle Einzelhändler, im Frühling für fünf Wochen schließen musste, beschreibt sie das Jahr 2020 bisher eher als aufregend. Vor allem deshalb, weil sie oft nicht wusste, was der nächste Tag bringt. Aufträge für Hochzeiten beispielsweise, entschieden sich oft erst spontan. Was sie aber vor allem erlebt: Kunden die Aufmerksamkeiten für ihre jeweiligen Partner kaufen oder die solche, die sich ihr zu Hause besonders schön machen möchten, weil sie nicht wegfahren können. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Dany Thietz richtet sie auch viele Feste aus – von der Taufe bis zur Beerdigung.

Der Eichener Friedhof befindet sich nur wenige Schritte vom Blumenladen entfernt. Eine ältere Dame kauft am frühen Nachmittag gemeinsam mit ihrer Enkelin einen Strauß Rosen als Grabschmuck für ihren verstorbenen Mann, der heute Geburtstag habe, wie sie sagt. „Ich habe einige Kunden, deren Kinder inzwischen auch bei uns Blumen kaufen“, erzählt Schmidt.

Das älteste Gebäude und die älteste Kita Potsdams in Golm

Mehrere Generationen betreut auch Carola Tietz. Die 59-Jährige leitet den Kindergarten „Am Storchennest“ in Golm, der schräg gegenüber der beiden Golmer Kirchen liegt. Eine der beiden, nämlich die „Alte Kirche“ gilt als ältestes Gebäude Potsdams, sie soll schon 1289 zur ersten urkundlichen Erwähnung von Golm existiert haben. Sie wurde allerdings oft saniert, der heutige Bauzustand wird dem Jahr 1718 zugeschrieben. Nur wenige Meter entfernt wurde 1883 die Kaiser-Friedrich-Kirche erbaut, die „Alte Kirche“ wurde zunächst als Begräbniskapelle genutzt, ist aber heute komplett sanierungsbedürftig.

Die Kita „Am Storchennest“ ist hingegen trotz ihres hohen Alters bunt und modern: In diesem Jahr wurde vor Ort das 75. Jubiläum der ältesten Kita Potsdams gefeiert. Das Haus in der Geiselbergstraße 12 eröffnete 1919 als Gaststätte „Golmer Rutschberg“. Wann genau das Gebäude zur Kita umgewandelt wurde, ist nicht bekannt, aber es soll bereits vor 1940 als Erntekindergarten genutzt worden sein. Während des Zweiten Weltkriegs war das Haus geschlossen, erst nach Kriegsende 1945 eröffnete Ilse Kehler den Kindergarten neu und leitete ihn mit Ingrid Häberle.

Carola Tietz, Leiterin der Kita „Am Storchennest“ in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Draußen bei jedem Wetter

Carola Tietz leitet seit 1992 die Kita „Am Storchennest“. „Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind hier sogar selbst hingegangen bin, aber es gibt keine Bilder davon“, sagt sie. Insgesamt ist sie schon seit 33 Jahren Kitaleiterin in Golm, von 1987 bis 1992 leitete sie eine Krippe. Freude macht es ihr immer noch und inzwischen betreut sie schon Kinder von früheren Kitakindern.

Seit 2005 hat der Sportservice Brandenburg die Trägerschaft der Kita inne, die einem „Bewegungs- und Gesundheitsorientierten Konzept“ folgt. „Die Kinder sind eigentlich immer draußen, bei jedem Wetter“, sagt Tietz. Mehr als 1000 Quadratmeter misst die Außenanlage der Kita, in der Nachbarschaft können Tiere beobachtet werden und Orte wie der Golmer Reiherberg eignen sich gut für Ausflüge. Tietz beschreibt Golm schon als dörflich, aber gerade das sei für die Kinder schön.

James Austin vor seiner Galerie „Art Supermarkt“ in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Kunstgalerie im ehemaligen Supermarkt

Doch Golm birgt auch Überraschungen, die gar nicht dörflich anmuten: Neben dem bekannten und stark belebten Universitäts- und Wissenschaftscampus rund um den Bahnhof, hat der Potsdamer Ortsteil sogar eine Kunstgalerie. „Art Supermarkt“ heißt sie und ist vor drei Jahren von James Austin ins Leben gerufen worden. Der Ort: Ein ehemaliger Supermarkt in der Reiherbergstraße 14, die in der Wohnsiedlung „Blaue Dächer“ liegt. Vierzehn Jahre lang stand die Immobilie leer, wie Austin erzählt. „Meine Frau hat hier ein Immobilienbüro, so sind wir darauf aufmerksam geworden und die Idee entstand, eine Galerie daraus zu machen.“

Mit der Ausstellung „Old Masters“ eröffnete die Galerie im Sommer 2017. Gezeigt wurden großformatige Fotos auf Leinwand von Sylwia Makris – moderne Neuinszenierungen von berühmten Gemälden. Bekannte Motive wie „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Jan Vermeer oder Leonardo Da Vincis „Mona Lisa“ waren darunter. Es folgten Ausstellungen mit Werken des Künstlerduos „Eat my Bricks“, die mit ihren witzigen Legoinstallationen bekannt geworden sind, einigen Abschlussarbeiten des Masterstudiengangs „Maskenbild – Theater und Film“ der Theaterakademie August Everding München und schließlich erneut Bilder von Sylwia Makris.

Bilder von Sylwia Makris aus der Ausstellung „Samurai – Armour & Art“ in der Galerie „Art Supermarkt“ in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Kunst, die Freude machen soll.

„Samurai – Armour & Art“ heißt die Schau, die verschiedene Models in originalen Samurai-Rüstungen zeigt. Die stammen von einem privaten Sammler aus Berlin Zehlendorf, wie James Austin erzählt. Er selbst arbeitet schon lange in der Kunstbranche, fährt zu Messen und anderen Ausstellungen. „Für mich muss Kunst Freude machen und nicht zu intellektuell sein“, sagt er. Deswegen möchte er Werke zeigen, die ästhetisch sind und gleichzeitig leicht zugänglich. Die faszinierenden Bilder von Sylwia Makris sind definitiv beides – sich ihnen zu entziehen, fällt nicht leicht.

Wegen des November-Lockdowns ist auch „Art Supermarkt“ derzeit geschlossen, demnächst soll eine Ausstellung mit Bildern von Wolfgang Johannes Widmoser zu sehen sein. Derweil arbeitet James Austin dran, einen Onlineshop einzurichten. Unter anderem Poster soll es dort geben – damit sich auch nicht betuchte Besucher schöne Kunst zu Hause aufhängen können. „Für ein Originalbild von Sylwia musst du eine fünfstellige Summe bezahlen, ein Poster kostet nur zehn Euro“, sagt Austin. Für die Galerie wünscht er sich, dass sie irgendwann mit ihrem Konzept eine Art Flaggschiff wird. „Ich glaube an mein Projekt, so einfach ist das“, sagt er. „Wir brauchen nur noch etwas Geduld.“

Um Golm und Eiche als Stadtteile zu entdecken braucht man hingegen nur festes Schuhwerk oder ein Fahrrad. Inzwischen ist es Abend, es regnet leicht. Auf der Kaiser-Friedrich-Straße rollt wie immer Verkehr, sowohl im alten Golmer Kern als auch rund um die Eichener Straße Am Alten Mörtelwerk ist es jedoch ruhig. Eine ältere Dame geht dort mit ihrem Hund spazieren, in einem Vorgarten wehen noch vergessene Halloween-Deko-Spinnweben, die Läden sind bereits geschlossen.

Von Sarah Kugler