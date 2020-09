Eigene Tablets für mehr als 2000  Potsdamer Schüler

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam hat beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg einen Antrag zur Teilnahme am sogenannten Sofortausstattungsprogramm für digitale Endgeräte eingereicht. Das teilt die Verwaltung am Mittwoch mit. Der Zuwendungsbescheid an die Stadt wird demnach noch in diesem Monat erwartet. Mindestens 2300 Schülerinnen und Schüler an Potsdamer Schulen sollen mit Hilfe des Programms für das Lernen von zu Hause aus von der Landeshauptstadt Potsdam ein Tablet erhalten.

Eine terminliche Aussage, ab wann die Geräte bereitstehen, könne jedoch noch nicht getroffen werden, da die Lieferzeiten bisher nicht bekannt sind.

Mit dem Sofortausstattungsprogramm sollen die Schulen dabei unterstützt werden, im Falle eines eingeschränkten Schulbetriebes einem möglichst hohen Anteil an Schülern die Teilnahme am digitalen Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen – dies hatten die Schulen immer wieder gefordert.

Der Koalitionsausschuss des Bundes hatte am 22. April 2020 beschlossen, Schülerinnen und Schüler mit 500 Millionen Euro beim digitalen Lernen zu unterstützen. Dieses „ Sofortausstattungsprogramm“ für mobile Endgeräte ist eine Ergänzung zum „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“.

