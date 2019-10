Vorwurf nach Besetzung der Feuerbach 36: „Stadt blockiert Baupläne“

Brandenburger Vorstadt

Seit Jahrzehnten verfällt das Gründerzeithaus in der Feuerbachstraße 36 – und wurde am Wochenende von sechzehn Personen kurzzeitig besetzt, die auf diesen Umstand aufmerksam machen wollten. Dabei könnte das Haus schon längst anders aussehen. Seit 2015 gibt es neue Eigentümer – sie wollen die herrschaftliche Immobilie sanieren und mehrere kleine Mietwohnungen im Hof schaffen, wie sie nun der MAZ erklärten.

Eigentümer wollen im Hof „behutsam“ Neubauten errichten

Doch die Bauherren erheben Vorwürfe gegen die Potsdamer Bauverwaltung – diese blockiere die Pläne. „Unser Bauantrag wurde abgelehnt, wir befinden uns im Widerspruchsverfahren und gehen notfalls vor das Verwaltungsgericht“, erklärte Thomas Dürbeck am Dienstag der MAZ. Der Frankfurter Rechtsanwalt ist Vertreter einer ganzen Eigentümergemeinschaft, die aus mehreren Familienmitgliedern Dürbecks besteht.

Auch abgespeckte Pläne seien abgelehnt worden

Nach seinen Aussagen lehnt die Verwaltung die Bebauung des umfangreichen Hinterhofs des Grundstücks selbst in geringem Maßstab vollständig ab. „Wir hatten hier ursprünglich zwölf Wohnungen geplant, aber nach einem Vor-Ort-Termin im März haben wir deutlich abgespeckt.

Es sollen nun sechs kleine Mietwohnungen in der vorhandenen Remise sowie in zwei kleinen Neubauten mit nur einem Obergeschoss entstehen“, sagt Dürbeck. Im Gegensatz zu den hoch aufragenden Brandwänden zu beiden Seiten des langen Hofes sei das Vorhaben „behutsam“, sagt er. Zudem würde man mit kleinen Mietwohnungen dem Bedarf entsprechen.

Der malerische Hof des Hauses Feuerbachstraße 36. Die Remise links soll um ein Gartenhaus und einen Neubau mit einem Obergeschoss ergänzt werden. Dann würden sechs kleine Mietwohnungen im Hof entstehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„OB soll klarstellen, dass sie nur Sanierung des Altbaus will“

„Im Mai wurde uns jedoch plötzlich von der Verwaltung mitgeteilt, dass im Hof nun gar nicht gebaut werden soll. Der neue Bauantrag wurde schließlich abgelehnt“, so Thomas Dürbeck. Dem Oberbürgermeister habe er deshalb nach der Besetzung eine Mail geschrieben.

„Er soll klarstellen, dass die Stadt dort nur die Sanierung des Altbaus will und dass die Bebauung des Hofs politisch nicht gewollt ist. Aber dann soll die Verwaltung das auch in einem Bebauungsplan so festlegen“, sagt Dürbeck.

Stadtpolitik will gegen Verdichtung des Viertels vorgehen

Tatsächlich wird seit einiger Zeit verstärkt in der Stadtpolitik über die zunehmende Verdichtung der Brandenburger Vorstadt diskutiert.

Fraktionsübergreifend von den Linken bis zur CDU gab es Vorstöße, die Bautätigkeit dort durch Bebauungspläne oder die Ausweisung von Sanierungsgebieten zumindest einzudämmen, um den Charakter des Kiezes zu bewahren. Die Verwaltung lehnte das mit Verweis auf den großen Aufwand und rechtliche Unsicherheiten ab.

2015 zog die letzte Bewohnerin aus. Es war die Eigentümerin, die damals das Haus verkaufte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Verwaltung: Eigentümer können Vorderhaus nutzbar machen

Zum Blockade-Vorwurf Dürbecks sagt ein Stadtsprecher: „Eine Verzögerung weisen wir zurück. Der Bauantrag wurde aus planungs- und denkmalrechtlichen Gründen abgelehnt. Der Eigentümer wird dadurch auch nicht gehindert, das bestehende Gebäude nutzbar zu machen.“ Eine alleinige Sanierung des Vorderhauses lehnen die Bauherren jedoch ab. Das Projekt solle gemeinsam mit den Neubauten im Hof in einem Zuge realisiert werden.

Die letzte Bewohnerin des Hauses zog 2015 aus

So wird der jahrzehntelange Verfall der Feuerbachstraße 36 vorerst weitergehen. Die letzte Bewohnerin zog vor vier Jahren aus. Es war die Eigentümerin, die das Haus damals an den hessischen Frucht-Importeur Karl Dürbeck verkaufte. Seitdem stehen alle acht großzügigen Wohnungen des Hauses leer.

Käufer Karl Dürbeck hat schon das „Bayerische Haus“ saniert

Dürbeck, der Ende 2016 verstarb, war in Potsdam kein Unbekannter – er hatte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Gertrud Schmack das „Bayrische Haus“ im Wildpark saniert und zum Hotel mit Spitzenküche gemacht. Seit dem Tod Karl Dürbecks fungiert dessen Sohn Thomas als Testamentsvollstrecker für die Erben der Enkelgeneration und übernahm auch die Geschäftsführung des Hotels Bayrisches Haus.

Der Familie gehören seiner Aussage nach auch Miethäuser in der Innenstadt, in der Heinrich-Mann-Allee und sogar ein zweites Haus in der Feuerbachstraße. Man lasse nichts verfallen und spekuliere auch nicht, stellt Thomas Dürbeck klar: „Wir sind keine bösen Spekulanten und schämen uns fast, wie das Haus aussieht“, so Dürbeck.

„Fürstliche Räume für alle“ hieß es am vergangenen Samstag bei der Besetzung. Quelle: Varvara Smirnova

Eigentümer haben Verständnis für Motive der Hausbesetzer

Die Hausbesetzer hatten ihre Aktion damit begründet, dass „irgendeine Erbengemeinschaft aus den alten Bundesländern“ ihren Besitz „anscheinend vergessen“ habe oder das Haus „spekulativ leer gehalten“ und der Verfall in Kauf genommen werde. Wegen des Potsdamer Wohnungsdrucks habe man das Haus „geöffnet“.

Für diese Motive hat Thomas Dürbeck sogar ein offenes Ohr: „Ich komme aus Frankfurt, ich verstehe das“, sagt er mit Blick auf die einst lebendige Hausbesetzer-Szene der Bankenstadt am Main.

„Es wird schwieriger zu ordentlichen Preisen zu wohnen, aber wir sind die Falschen, wir lassen das Haus nicht absichtlich verfallen und wir wollen kleine, wirtschaftliche Wohnungen bauen, vermieten und nachhaltig in unserem Familienbestand halten“, sagt er.

Am Abend wurde das Haus geräumt und die Besetzer in Polizeigewahrsam genommen. Quelle: Varvara Smirnova

Kein Gas, Wasser oder Strom – derzeit ist das Haus unbewohnbar

In der Feuerbachstraße 36 könne man zudem aktuell gar nicht wohnen. „Es gibt kein Gas, kein Wasser und keinen Strom“, sagt er. Auch das Bild der Besetzer auf dem Balkon, die von dort ihre Erklärungen verbreiteten, machte ihm Angst: „Der ist nicht sicher.“

Je nach Schadenshöhe wollen Eigentümer die Anzeigen zurücknehmen

Sein Verständnis für die Motive der Aktion könnte den Besetzern zu Gute kommen. „Wir ermitteln noch den entstandenen Schaden, denn es sind beispielsweise Türen aufgebrochen worden. Wenn das im Rahmen bleibt, werden wir die Anzeigen nicht weiter verfolgen“, so Dürbeck.

