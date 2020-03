Eigentümer stellt Hausfriedensbrecher und wird angezeigt

Nauener Vorstadt

Am frühen Sonntagmorgen haben sich drei junge Betrunkene unberechtigt in einem unbewohnten Gebäude in der Nauener Vorstadt aufgehalten. Der Eigentümer stellte sie, wobei es zu einer möglichen Körperverletzung gekommen sein könnte.

Erst rief der Eigentümer um kurz vor 5 Uhr morgens die Polizei, dann ging er mit drei Zeugen selbst in das Gebäude, um die jungen Männer zwischen 19 und 21 Jahren zu stellen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sie die Betrunkenen fest. Dabei soll es nach Aussagen der beschuldigten Hausfriedensbrechern zu „mehrfachen Schlägen“ gekommen sein. Das zeigten zwei der jungen Männer bei der Polizei an. Offensichtlich verletzt seien sie aber nicht gewesen, teilt die Polizei mit. Ein möglicher vierter Beschuldigter floh in einem unbekannten Fahrzeug.

Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die drei Tatverdächtigen zunächst festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline/jru