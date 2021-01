Bergholz-Rehbrücke

Nein, Hans-Joachim Rook ist kein Dauernörgler, der alles, was Politiker in diesem Land tun, in Bausch und Bogen verbannt. Wenn er anfängt zu schimpfen, hat er gute Gründe dafür. Der 85-Jährige versucht derzeit, einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung zu bekommen. Er ist in diesen Tagen zum Dauertelefonierer geworden, der trotz vieler Versuche unter der Impf-Hotline 116 117 keinen Menschen erreicht. Am ersten Tag schaffte er es nicht einmal in die Warteschleife, „die Leitung war zeitweise richtig tot“. Bei den Versuchen danach hörte der Rehbrücker nur Sätze von der Maschine: „Die Leitungen sind überlastet. Rufen Sie bitte später noch einmal an.“

„Warum hat es der alte Mann so eilig?“

Das hat er sich mehrfach angehört und dann hat er aufgegeben. „Ich hatte irgendwann die Nase voll... Frau Nonnemacher würde jetzt sagen: Haben Sie etwas Geduld“, sagt Rook und stellt sich im MAZ-Gespräch die Frage, die ihm andere zu seiner Ungeduld stellen würden, gleich selbst: „Warum hat es der alte Mann so eilig?“

Anzeige

Seine Frau hat er seit dem 16. Dezember nicht mehr gesehen

Der 85-Jährige erzählt von seiner Frau, die seit einem halben Jahr in einem Potsdamer Pflegeheim lebt. Er wollte Weihnachten mit ihr feiern, aber er hat sie seit dem 16. Dezember nicht mehr gesehen, „weil es im Pflegeheim Corona-Verdachtsfälle gab und das Haus aus Sicherheitsgründen für Besucher geschlossen wurde“. Sie hat den höchsten Pflegegrad 5, „wir können mit ihr nicht mehr am Telefon sprechen“, sagt Rook. Er will seine Frau, mit der er fast 60 Jahre verheiratet ist, jetzt so schnell wie möglich wiedersehen und er will sie mit ruhigem Gewissen besuchen können – mit der Gewissheit, keine potenzielle Gefahr mehr zu sein, mit dem Wissen, sie nicht mehr anstecken zu können und auch sonst niemand anderen im Seniorenhaus.

„Ich wollte die Mitarbeiter im Pflegeheim auch nicht zusätzlich belasten“

„Ich wollte die Mitarbeiter im Pflegeheim auch nicht zusätzlich belasten. Jeder Besuch ist für sie ein enormer Aufwand“, sagt er und fügt hinzu: „Ich wollte stolz zu Besuch kommen und sagen: ,Ihr braucht nichts mehr zu machen, ich bin zwei Mal geimpft, damit ihr keine Arbeit mit mir habt.’“ Sein Wiedersehen-Plan scheitert derzeit an einer Impfhotline, die nicht funktioniert oder völlig überlastet ist. Er hat bis heute keinen Impftermin erhalten, obwohl er zur Gruppe der über 80-Jährigen gehört, die zuerst geimpft werden sollen.

Die Vergabe von Impfterminen wird zum Glücksspiel

Als die Nachricht kam, das Impfen beginnt, hat Rook noch gedacht: „Jetzt können wir Alten uns aktiv an der Pandemie-Bekämpfung beteiligen.“ Dann hieß es für das Land Brandenburg: „Die Alten zuhause sollen sich selbst kümmern.“ Rook hat es versucht und sagt jetzt: „Es kann nicht sein, dass die Vergabe von Impfterminen zum Glücksspiel wird.“ Er wisse nicht, „wer auf diese Idee gekommen ist, eine Informationshotline der kassenärztlichen Vereinigung zu einer Impf-Hotline zu machen. Eine gute Idee ist das nicht“, findet Rook.

In Berlin fährt man die über 90-Jährigen kostenlos zum Impfen

Er fragt sich auch, wie es werden soll, wenn erst die zahlenmäßig viel größeren Gruppen der 70- und 60-Jährigen an der Reihe sind und alle wieder über diese Telefonnummer ihr Glück versuchen. „Wenn die Terminvergabe weiter ein Lotteriespiel bleibt, dann haben wir in Brandenburg echt versagt“, so Rook. „In anderen Ländern werden die Alten angeschrieben. In Berlin fährt man die über 90-Jährigen sogar kostenlos mit dem Taxi zum Impfen“, sagt er. Und weil er kein Nörgler sein will, macht er gleich selbst Vorschläge, rät zum Beispiel, in diesen Zeiten die Kräfte zu bündeln, um in ein paar „Rund-um-die-Uhr-Schichten“ den „Impf-Stau“ aufzulösen. „Wir haben doch Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter oder das Technische Hilfswerk, die Erfahrung haben, mit Notsituationen umzugehen.“

Lesen Sie auch:

Nach Kritik an Impfstrategie: Land nimmt Hilfe von Landkreisen an

„Einfach nur eine Katastrophe“: Das sagen MAZ-Leser zum Fehlstart bei der Corona-Impfung

Spritze gegen Corona: Wer aus Potsdam-Mittelmark sich wo und wie impfen lassen kann

„Keiner weiß, wie lange wir noch die Möglichkeit haben, uns zu sehen“

Der 85-Jährige würde jetzt „alles Mögliche tun, um als ungefährlicher Besucher meine Frau wiedertreffen zu können“. Deshalb will er sich schnell impfen lassen. Dass er keine Geduld mehr hat, würde er der Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) so erklären: „Wir erfahren derzeit nur über das Pflegepersonal, wie es meiner Frau geht. Sie kann nicht mehr telefonieren und keiner weiß, wie lange wir noch die Möglichkeit haben, uns zu sehen.“

Er pflegte seine Frau jahrelang zuhause, bis er keine Kraft mehr hatte

Früher, „als man noch einen Opa hatte, konnte man es sich nicht vorstellen, einmal selbst das Alter zu erreichen, wo man weiß, dass die Zeit abläuft“, sagt er und fügt hinzu: „Wir sind jetzt in einem Alter, in dem man die Monate und nicht mehr die Jahre zählt.“ Hans-Joachim Rook hat seine Frau, die ihr Gedächtnis verliert, jahrelang zuhause gepflegt, bis er selbst keine Kraft mehr hatte. Er spricht von einer schweren Entscheidung, „jemanden ins Heim zu geben, mit dem man 58 Jahre verheiratet ist“. Ihn hatte es damals, als die Entscheidung fiel, „ein bisschen beruhigt, zumindest zu wissen, dass ich sie weiter in der Nähe habe und sie jederzeit besuchen kann“.

Von Jens Steglich